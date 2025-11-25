Acuerdan rehabilitación de carreteras federales en Jalisco

La diputada federal de Morena por Jalisco, Mery Gómez Pozos, anunció que se reunió con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, quien se comprometió a realizar reparaciones de los tramos en las carreteras 80, 70 y la de Lagos de Moreno.

En un comunicado, la legisladora informó que serán renovados un total de 167 kilómetros, con una erogación de 340 millones de pesos.

En la Carretera 70, se aplica el tren de pavimentación para intervenir 30 kilómetros e inversión de 65 millones de pesos, mientras que para la ruta 80, con una meta de 42 kilómetros y que tendrá inversión de 90 millones de pesos en el tramo Guadalajara -Barra de Navidad.

La diputada señaló que está en proceso de licitación el tren de pavimentación para la ruta Lagos de Moreno, con la meta de 30 kilómetros e inversión de 70 millones de pesos para el primer trimestre de 2026.

Además, está en proceso la licitación la ruta 15 Guadalajara-Tepic, Morelia-Guadalajara y Guadalajara- Chapala para renovar 65 kilómetros e inversión de 115 millones de pesos

Dichas obras son resultados de saldos de 2024 y algunos de licitación 2025, esto se complementará con otros tramos carreteros que se ejecutarán en el 2026.

MB