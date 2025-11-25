Martes, 25 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Acuerdan rehabilitación de carreteras federales en Jalisco

En un comunicado, Mery Pozos informó que serán renovados un total de 167 kilómetros, con una erogación de 340 millones de pesos

Por: Osiel González Hernández

La diputada señaló que está en proceso de licitación el tren de pavimentación para la ruta Lagos de Moreno. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La diputada señaló que está en proceso de licitación el tren de pavimentación para la ruta Lagos de Moreno. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La diputada federal de Morena por Jalisco, Mery Gómez Pozos, anunció que se reunió con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, quien se comprometió a realizar reparaciones de los tramos en las carreteras 80, 70 y la de Lagos de Moreno.

En un comunicado, la legisladora informó que serán renovados un total de 167 kilómetros, con una erogación de 340 millones de pesos.  

Entérate: Descarta Jalisco la presencia de gusano barrenador más allá de Encarnación de Díaz

En la Carretera 70, se aplica el tren de pavimentación para intervenir 30 kilómetros e inversión de 65 millones de pesos, mientras que para la ruta 80, con una meta de 42 kilómetros y que tendrá inversión de 90 millones de pesos en el tramo Guadalajara -Barra de Navidad.

La diputada señaló que está en proceso de licitación el tren de pavimentación para la ruta Lagos de Moreno, con la meta de 30 kilómetros e inversión de 70 millones de pesos para el primer trimestre de 2026.

Además, está en proceso la licitación la ruta 15 Guadalajara-Tepic, Morelia-Guadalajara y Guadalajara- Chapala para renovar 65 kilómetros e inversión de 115 millones de pesos

Dichas obras son resultados de saldos de 2024 y algunos de licitación 2025, esto se complementará con otros tramos carreteros que se ejecutarán en el 2026.

Lee también: Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 25 de noviembre de 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones