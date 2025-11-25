Verónica Delgadillo escucha a vecinos de la Colonia Tetlán

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, realizó hoy la 51 edición de los Martes Comunitarios en la Colonia Tetlán donde escuchó las principales necesidades de los vecinos.

“Lo que hacemos cada martes es salir con las vecinas y los vecinos, funcionarias y funcionarios para tocar las puertas de la colonia y dialogar con ellos, armar una ruta para en corresponsabilidad atender los retos que tiene la colonia y la ciudad”, comentó.

La funcionaria dijo que lo que se busca con los Martes Comunitarios es una atención inmediata de lo que está en posibilidad de atender y gestionarlo.

En cada colonia las peticiones son diversas, pero principalmente tienen que ver con seguridad, iluminación, pintura, aseo público, intervención de mediación y justicia cívica municipal, entre otras.

“Son diversos y lo que nos gusta mucho es que la posibilidad de hacer gobierno en la calle nos permite tener la brújula clara de las decisiones que tenemos que tomar” , añadió.

En el marco del Martes Comunitario 51 se vacunó a la población contra sarampión ya que actualmente, Guadalajara presenta 12 casos confirmados de esta enfermedad viral.

Si te falta la vacuna contra la influenza o el sarampión, el Gobierno de Guadalajara acerca estos y otros biológicos a las y los tapatíos durante los Martes Comunitarios.

José de Jesús Méndez de Lira, titular de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, señaló que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) para que una brigada acuda a completar el esquema de vacunación de las personas.

El funcionario municipal recordó que la mejor prevención contra el sarampión, y la mejor herramienta para controlar esta enfermedad, es la vacunación.

