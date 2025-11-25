Los bloqueos carreteros derivados de las inconformidades de agricultores en Jalisco y en todo el país, continúan en distintos puntos de la Entidad, cada uno con sus particularidades.

Por ejemplo, se encuentra el cierre del cruce de Adolfo Ruiz Cortines y la autopista Guadalajara-Morelia, colonia San Antonio, en La Barca.

Sobre la carretera Guadalajara-Atlacomulco en Ocotlán, se mantiene el bloqueo de la caseta con alrededor de 20 vehículos, además de un cierre en el kilómetro 400.

En la vía de Atotonilco-Ayotlán, sobre el Libramiento, también se mantiene un bloqueo con personas en ambos sentidos, de la misma forma que ocurre sobre la Autopista Guadalajara-Morelia, también por personas.

En la autopista Guadalajara-Colima, en el kilómetro 87 del ingreso a ciudad Guzmán, se reportó la apertura momentánea de la vía.

También en la cabecera municipal de Atotonilco El Alto se mantiene un bloqueo por alrededor de una decena de personas en el ingreso de la misma.

Sobre la carretera Jamay-La Barca también se mantiene un cierre de la vía en ambos sentidos por un camión de carga pesada.

Hasta el momento no hay actualización sobre la reunión que habrían de sostener representantes nacionales con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal.

El titular de la Sader en Jalisco, Eduardo Ron, afirmó que se mantiene pendiente del comportamiento de los bloqueos carreteros y de las decisiones que tomen las representaciones a nivel federal, sosteniendo los apoyos comprometidos por la Entidad a los productores de maíz en el Estado.

EE