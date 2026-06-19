¿Te has preguntado cómo se ve el paso del tiempo desde el espacio? La NASA acaba de revelar imágenes satelitales que muestran la brutal transformación de Guadalajara entre el Mundial de 1986 y el Mundial de 2026 , revelando secretos geológicos bajo las sedes mundialistas que te sorprenderán hoy.

A través de su cuenta oficial de Facebook en español, la agencia espacial compartió una fascinante comparativa visual. Las fotografías aéreas, captadas por satélites Landsat, exponen el drástico crecimiento urbano de la capital jalisciense durante cuatro décadas.

El análisis espacial responde a una pregunta clara: ¿Qué tanto cambió la ciudad que hoy recibe la máxima fiesta del futbol? La respuesta es visible desde la órbita terrestre, destacando la expansión hacia Zapopan.

En las imágenes de abril de 1986, la mancha urbana era menor, albergando a 2.7 millones de habitantes. Hoy, esa cifra supera los 5.5 millones, devorando terrenos agrícolas y acercándose a las reservas naturales .

De tierras de cultivo al imponente Estadio Akron

Uno de los detalles más impactantes de la NASA se centra en la actual sede mundialista. En 1986, el terreno donde hoy se levanta el Estadio Guadalajara era simplemente una zona de cultivo .

Hace 40 años, la fiebre futbolera se concentró en el histórico Estadio Jalisco, al noreste de la ciudad. En ese mítico recinto, Francia eliminó a Brasil en una inolvidable tanda de penales durante los cuartos de final.

Sin embargo, para el Mundial de 2026, el epicentro deportivo se trasladó a Zapopan. El nuevo coloso, inaugurado en 2010 como casa de las Chivas, fue construido sobre un terreno con un pasado geológico fascinante.

Las fotografías satelitales evidencian cómo la modernidad reemplazó a la agricultura . Este cambio de sede refleja el crecimiento demográfico y una evolución necesaria en la infraestructura deportiva de primer nivel en México.

El secreto volcánico de la nueva sede mundialista

¿Por qué el diseño del actual estadio resulta peculiar desde las alturas? La agencia explica que los arquitectos se inspiraron en el complejo volcánico de la Sierra La Primavera, situado a escasos kilómetros del recinto.

La estructura emerge desde un terraplén artificial cubierto de pasto, diseñado para simular las laderas de un volcán. Su característico techo blanco fue concebido para asemejarse a una nube de ceniza suspendida en el aire.

Este entorno geológico es resultado de una erupción masiva ocurrida hace 95 mil años. Aquel evento colosal provocó el hundimiento del terreno y formó una caldera de 11 kilómetros de diámetro que define la geografía local.

La publicación de la NASA subraya cómo la arquitectura moderna logró integrarse con este paisaje accidentado. Coladas de lava antiguas, domos volcánicos y aguas termales rodean a los miles de aficionados internacionales que visitan la ciudad.

Un viaje en el tiempo desde la órbita terrestre

El momento de esta revelación ocurre justo cuando la ciudad alberga partidos clave de la fase de grupos. El contraste entre ambas épocas subraya el impacto de los megaeventos en el desarrollo acelerado de las metrópolis.

Las imágenes compartidas en redes sociales han generado asombro entre los usuarios, quienes comprenden la magnitud de la expansión tapatía. La tecnología satelital permite apreciar detalles históricos que a nivel de calle pasan desapercibidos.

Finalmente, este cruce entre ciencia espacial y deporte demuestra cómo la observación de la Tierra documenta nuestra historia. Guadalajara no solo es sede de dos mundiales, sino un testimonio vivo de la transformación humana vista desde las estrellas.

Mira más sobre el trabajo de la NASA aquí.

1986. FACEBOOK / NASA en español

2026. FACEBOOK / NASA en español

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de la NASA

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