Junio ha comenzado y con él llega una de las celebraciones familiares más esperadas en México: el Día del Padre. Si aún no sabes cuándo comprar el regalo o reservar el restaurante, es vital conocer la fecha exacta de este 2026 para planear el festejo perfecto sin contratiempos.

A diferencia de otras festividades inamovibles en el calendario nacional, como el Día de la Madre, esta conmemoración cambia de número cada año, lo que exige revisar la agenda con anticipación.

Esta particularidad genera una confusión frecuente entre la población mexicana, que suele preguntarse en qué momento exacto debe rendir homenaje a los padres y organizar las tradicionales reuniones de fin de semana.

La fecha exacta del Día del Padre en 2026

En el territorio mexicano, la tradición oficial dicta que a los papás se les festeja de manera ininterrumpida durante el tercer domingo del mes de junio, sin importar el día numérico .

Al revisar detenidamente el calendario de este año en curso, observamos que el primer domingo corresponde al día 7 y el segundo domingo cae exactamente el día 14 del mes.

Por lo tanto, el Día del Padre 2026 se celebrará oficialmente el próximo domingo 21 de junio , brindando el tiempo suficiente para que las familias preparen sus mejores sorpresas.

Esta fecha específica marca el momento ideal para que las familias se reúnan, compartan una comida especial y reconozcan la invaluable labor paterna dentro de los hogares de todo el país.

El origen de la celebración en México y el mundo

La historia de esta emotiva festividad se remonta al año 1910 en Estados Unidos, surgiendo gracias a la noble iniciativa de una mujer llamada Sonora Smart Dodd en el estado de Washington.

Ella buscaba honrar profundamente a su padre, un valiente veterano de la guerra civil estadounidense que asumió el reto de criar a sus seis hijos en solitario tras enviudar.

Varias décadas más tarde, en 1966, el entonces presidente Lyndon B. Johnson firmó una proclamación presidencial histórica que oficializó el tercer domingo de junio como el día definitivo para esta celebración.

En México, esta hermosa costumbre comenzó a adoptarse gradualmente durante la década de 1950, impulsada inicialmente en los centros escolares para luego extenderse a todos los rincones de la sociedad.

La importancia económica y social del festejo

Hoy en día, instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destacan constantemente la enorme relevancia de la figura paterna en la estructura y el desarrollo familiar.

Además del innegable valor sentimental, el próximo 21 de junio representará una importante derrama económica para el sector comercial, beneficiando especialmente a la industria restaurantera y de entretenimiento.

Las grandes tiendas departamentales y los pequeños negocios locales ya preparan campañas publicitarias específicas para atender la alta demanda de obsequios, ropa, tecnología y artículos deportivos para los homenajeados.

Así que, con la fecha plenamente confirmada, los mexicanos tienen exactamente tres semanas por delante para organizar una celebración verdaderamente memorable que demuestre el cariño hacia los padres de familia.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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