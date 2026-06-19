La relación entre Washington y Ciudad de México atraviesa un momento crítico. Tras la reciente participación del expresidente Donald Trump en la cumbre del G-7 en Francia, el republicano intensificó su retórica contra la administración de Claudia Sheinbaum, lanzando advertencias que han encendido las alarmas sobre el futuro de la cooperación bilateral y la seguridad nacional.

"Después de Irán, viene México": El mensaje de Trump que preocupa a expertos

Durante el foro internacional, Trump aseguró que el país está "totalmente controlado por los cárteles" y arremetió contra la mandataria mexicana . Según el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, este discurso no debe tomarse a la ligera, a pesar de la tendencia del Gobierno mexicano a minimizar las declaraciones del republicano.

"Trump prácticamente salió del conflicto en el Medio Oriente, con una derrota ante Irán en el frente externo... Hay que prepararse para todo, porque después de Irán, sugirió, viene México" , señala el columnista.

Para Riva Palacio, existe un error de cálculo en Palacio Nacional al considerar que las agresiones de Trump son solo "ruido" electoral . El periodista advierte que, contrario a la narrativa oficial, ya existen antecedentes de acciones concretas de Estados Unidos, como la cancelación de visas a funcionarios, intervenciones en el sistema bancario y acusaciones formales contra exgobernadores.

La respuesta de la 4T: ¿Falta de estrategia institucional?

El columnista cuestiona la forma en que la Presidenta Sheinbaum ha gestionado las tensiones, señalando que la política exterior no debería dirimirse en el formato de "la mañanera". A su juicio, al tratar asuntos complejos de manera pública y desinformada, el Gobierno federal pierde margen de maniobra y seriedad ante sus homólogos.

"La política exterior no puede llevarse a cabo en la mañanera, fuera de los cauces institucionales, litigando en público asuntos que requieren un tratamiento discrecional", subraya el autor.

¿Es posible una intervención militar en México?

Uno de los puntos más inquietantes del análisis es la confirmación, por parte del vicepresidente J.D. Vance, de que el gobierno estadounidense se reserva el derecho de emprender acciones militares en suelo mexicano bajo el pretexto de la seguridad nacional y el combate al fentanilo.

Riva Palacio explica que, históricamente, Estados Unidos no ha necesitado argumentos públicos sólidos para iniciar conflictos bélicos , bastándole con narrativas fáciles de digerir para la opinión pública estadounidense.

Aunque el especialista califica una intervención militar como "posible pero no probable", subraya que la administración de Sheinbaum debe abandonar la complacencia y preparar escenarios de respuesta real ante la inminente presión contra figuras políticas vinculadas al crimen organizado.

El llamado de atención es claro: mientras Palacio Nacional apuesta por "resistir cinco meses" hasta las elecciones de noviembre en Estados Unidos, Washington estaría construyendo las condiciones estratégicas para un cambio drástico en la relación bilateral, dejando a México en una posición de vulnerabilidad.

Con información de Raymundo Riva Palacio

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA