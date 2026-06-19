¿Tienes planes al aire libre este viernes en la ciudad? Piénsalo dos veces. El temporal de lluvias se intensifica hoy en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), trayendo consigo precipitaciones constantes y un ambiente húmedo que transformará la dinámica de nuestra jornada y complicará el tránsito vehicular.

De acuerdo con el reporte matutino emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 19 de junio de 2026 estará marcado por cielos mayormente nublados. La probabilidad de lluvia alcanza hasta un 90 por ciento en diversas zonas de la ciudad .

Las temperaturas para la capital jalisciense oscilarán entre los 16 grados Celsius como mínima durante la madrugada y noche. Por la tarde, el termómetro podría alcanzar una máxima de 28 a 30 grados, manteniendo un ambiente bochornoso.

Esta inestabilidad atmosférica es impulsada por canales de baja presión que interactúan con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. A esto se suma la influencia de las ondas tropicales que actualmente atraviesan el territorio nacional.

Condiciones detalladas para la metrópoli

El radar Doppler de la Universidad de Guadalajara confirma que las precipitaciones no serán uniformes . Se esperan desde lloviznas ligeras matutinas hasta tormentas puntuales fuertes durante la tarde y noche en distintos puntos de la urbe.

La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando el 66 por ciento a lo largo del día. Esta condición generará una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real cuando el sol logre asomarse entre las nubes.

Los vientos soplarán desde el suroeste con una velocidad moderada de entre 2 y 10 kilómetros por hora. Sin embargo, durante los episodios de tormenta, podrían registrarse rachas de hasta 19 kilómetros por hora.

Municipios aledaños como Zapopan y Tlaquepaque compartirán este pronóstico lluvioso. En estas zonas, las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles encharcamientos en las vías de comunicación más transitadas.

Impacto en la rutina tapatía

El inicio del fin de semana se verá directamente afectado por estas condiciones meteorológicas. Las actividades recreativas en parques y espacios abiertos podrían requerir reprogramación o el uso indispensable de paraguas e impermeables.

La Conagua ha emitido avisos preventivos para que la ciudadanía se mantenga informada sobre la evolución de las tormentas. Es fundamental evitar cruzar corrientes de agua o calles con historial de inundaciones repentinas.

El tráfico vehicular, como es costumbre bajo la lluvia, presentará un avance más lento. Se sugiere a los conductores salir con tiempo de anticipación y mantener una distancia prudente para evitar accidentes por el pavimento mojado.

Para quienes utilizan el transporte público, los tiempos de espera podrían prolongarse. Las autoridades de movilidad sugieren planificar las rutas considerando los posibles retrasos derivados de las precipitaciones vespertinas.

Perspectivas para el fin de semana

El panorama no muestra cambios drásticos para los próximos días. El pronóstico extendido anticipa que el sábado 20 y el domingo 21 de junio continuarán las lluvias de moderadas a fuertes en la región.

Las temperaturas durante el fin de semana se mantendrán en un rango similar, con máximas de 26 grados y mínimas de 17 grados. El cielo permanecerá mayormente cubierto, limitando las horas de sol directo.

Mantenerse seco y abrigado será clave para prevenir enfermedades respiratorias típicas de la temporada. Sigue las actualizaciones oficiales y adapta tus planes para disfrutar de este clima fresco de forma segura.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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