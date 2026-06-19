Dos accidentes ocurridos en distintos puntos de la ciudad durante la noche provocaron que tres personas resultaran lesionadas.

Camioneta se pasa un rojo y arrolla a dos motociclistas

En el primer caso, dos jóvenes de alrededor de 20 años de edad resultaron con fracturas y múltiples golpes tras ser arrollados por una camioneta mientras circulaban en su motocicleta en el cruce de avenida Ávila Camacho y la calle Ignacio Ramírez, en la colonia Jardines del Country, del municipio de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron luego que, presuntamente, el conductor de la camioneta se pasó el semáforo en rojo y embistió la moto en la que ambos viajaban, razón por la cual los ocupantes fueron proyectados a varios metros de distancia. Tras el impacto, el responsable huyó del sitio, con el fin de evitar responsabilidades por los hechos ocurridos.

Personal paramédico de la Cruz Verde municipal acudió al punto con el fin de brindar atención médica a los heridos. Uno presenta fractura de tibia y peroné; el otro, posible ruptura de brazo. Ambos fueron trasladados a un puesto de socorros.

Elementos de la Policía Vial resguardaron la zona mientras se revisan cámaras de seguridad para identificar al automovilista y dar con su paradero, con el fin de que se haga responsable de los daños causados a los jóvenes.

Un conductor resulta lesionado tras accidente en Huentitán el Alto

Por otro lado, un conductor que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol se accidentó en su motocicleta sobre la calle Paseo del Zoológico, en su cruce con la calle Castillo Peraza, dentro de la colonia Huentitán el Alto, también en la capital jalisciense.

El hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad, quien tripulaba una motocicleta de color blanco, resultó con múltiples lesiones en el rostro y la cabeza tras caer de su vehículo.

También acudieron al punto elementos de la Comisaría Vial para atender el percance y evitar afectaciones.

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OB