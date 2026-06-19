Viernes, 19 de Junio 2026

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Convoca Mery Pozos a más de mil ciudadanos a seguir el partido Mexico vs Corea del Sur en parque San Jacinto

Familias completas, jóvenes, niñas, niños y adultos mayores se congregaron para disfrutar del encuentro deportivo

Por: El Informador

Mery Pozos acompañó a más de mil personas que se reunieron para apoyar a la Selección Mexicana, ESPECIAL

Mery Pozos acompañó a más de mil personas que se reunieron para apoyar a la Selección Mexicana, ESPECIAL

La jornada dejó una imagen que para muchos refleja dos formas distintas de vivir el Mundial en Guadalajara. Mientras algunos espacios concentraron a figuras políticas y asistentes en zonas exclusivas, en San Jacinto el fútbol se vivió entre familias, vecinos y comunidad.

Desde el corazón del oriente de Guadalajara, Mery Pozos acompañó a más de mil personas que se reunieron para apoyar a la Selección Mexicana, compartir la emoción del partido y celebrar juntos la victoria.

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Familias completas, jóvenes, niñas, niños y adultos mayores se congregaron para disfrutar del encuentro deportivo en un ambiente de alegría, unidad y orgullo nacional, siguiendo cada jugada y celebrando juntos el triunfo de México.

Durante la convivencia, la diputada Mery Pozos, quien pudo asistir al estadio Guadalajara, optó por estar con los vecinos de ese tradicional barrio para disfrutar el encuentro donde destacó la importancia de generar espacios que permitan a las familias compartir momentos significativos y fortalecer los lazos entre vecinos.

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