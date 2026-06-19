La Selección Mexicana rompió una sequía de 24 años al hilar dos victorias mundialistas, asegurando el liderato de grupo y su permanencia en el Estadio Ciudad de México. Este triunfo no solo alimenta la ilusión de hacer historia, sino que posiciona al Tricolor ante el reto inédito de cerrar invicto la fase inicial.

La Selección Mexicana ganó más que tres puntos frente a Corea del Sur (1-0), en el segundo partido de la fase inicial en la Copa del Mundo . Aseguró el primer lugar del Grupo A y, por ende, mantendrá la localía, ya que jugará los dieciseisavos de final en el estadio Ciudad de México. El primer objetivo se cumplió.

Si había un lugar para romper la maldición que tenía la Selección Mexicana en Mundiales fuera del Coloso de Santa Úrsula era en el hogar del equipo que juega con puros mexicanos. Por primera vez en 24 años, el combinado nacional ganó dos partidos consecutivos en una Copa del Mundo y -además- demostró que puede hacerlo sin mostrar su mejor versión.

Como sucedió contra Sudáfrica, un error de comunicación entre el portero rival y su defensa le abrió la puerta del gol a México .

Esta vez, a Kim Seung-gyu se le escapó el balón de las manos, tras estrellarse con su central Lee Gi-hyuk, y Luis Romo (50') solamente lo empujó hacia la red, para anotar su primer gol en la Copa del Mundo y hacer estallar al estadio. Sobre el final, el público ovacionó al Tala Rangel al atajar en la línea, de manera brillante y agónica, lo que pudo haber sido el empate coreano.

En su primer partido oficial en "la sede más mexicana", el Tricolor mantuvo el invicto y la ilusión de hacer historia se mantiene firme. Finalmente, los 45 mil 522 aficionados que acudieron al estadio cambiaron los abucheos por festejos, al ritmo del Cielito Lindo.

El siguiente sinodal será República Checa, en el estadio Ciudad de México , donde los dirigidos por Javier Aguirre buscarán ganar por primera vez en su historia los tres partidos de la primera etapa.

Sheinbaum destaca "la felicidad que da al pueblo de México" el triunfo de su selección

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes la victoria de la Selección Mexicana por 1-0 sobre Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 y destacó la emoción que el resultado ha generado entre los aficionados del país.

"Todos muy contentos, muy contentas, felices, todos muy, muy emocionados. Una felicidad. Muchas felicidades a la Selección Nacional. Por su juego, por el juego, el gol, la atajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México. Muchas, muchas felicidades", afirmó la gobernante mexicana durante su conferencia de prensa matutina.

Estas declaraciones se suman al mensaje que la Presidenta publicó la víspera en redes sociales tras el encuentro disputado en el Estadio Guadalajara, donde México derrotó a Corea del Sur con un gol de Luis Romo al minuto 50.

"Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México", escribió entonces la Mandataria junto a una fotografía tomada en Palacio Nacional, en la que aparece observando el partido con una camiseta de la Selección Mexicana con el número uno y la palabra "Presidenta" en la espalda.

La imagen también mostró a su esposo, Jesús María Tarriba, acompañándola durante la transmisión del encuentro.

México se convirtió en el primer clasificado del Grupo A a los dieciseisavos de final al llegar a seis puntos , tres más que Corea del Sur y cinco por encima de República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 en la misma jornada.

El combinado dirigido por Javier Aguirre cerrará la fase de grupos el próximo 24 de junio frente a República Checa en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, un encuentro que coincidirá con el cumpleaños de la Presidenta, quien previamente había planteado la posibilidad de seguir el partido desde el Fan Fest instalado en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Con información de SUN y EFE

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