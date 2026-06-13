Juan Partida renuncia a la dirección general del IPEJAL: los detalles

Juan Partida anunció este sábado 13 de junio del 2026 su renuncia al cargo de director general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), la cual entrará en vigor el próximo 30 de junio.

En una carta, Partida Morales aseguró que la decisión “obedece a motivos estrictamente personales y familiares”; asimismo, el exfuncionario detalló que el Instituto "se encuentra hoy en mejores condiciones, con un rumbo claro" y que hay un equipo capaz de continuar la estrategia.

Partida Morales reconoció las complejidades que enfrenta el IPEJAL, el cual integra desde 2015:

"Claramente, el IPEJAL enfrenta una realidad compleja , tanto desde el punto de vista financiero como institucional y político. Por ello, cualquier balance debe hacerse con responsabilidad: sin desconocer los retos que persisten, pero también reconociendo los avances concretos que, con orden, prudencia y sentido de servicio público, fue posible impulsar en estos años".

Quien fuera secretario de Hacienda estatal dejó en claro que en su gestión no hubo inversiones de riesgo y aseguró que se buscó recuperar la inversión en temas relevantes como las Villas Panamericanas.

Entre sus logros, Partida aseguró que se fortaleció la cobertura hospitalaria con 13 nosocomios, con el fin de facilitar el acceso a jubilados y pensionados; también se puso en marcha la nueva área de hemodiálisis en la UNIMEF Fray Antonio Alcalde para atender hasta 200 pacientes con dos mil 300 hemodiálisis al mes; también se ampliaron los horarios de atención para incrementar la capacidad de citas.

Partida también resaltó que se mejoró la atención y el abasto de insumos y medicamento s; recuperar recursos materiales en inversiones en zonas como Ajijic, Guadalajara, la adquisición del inmueble del Centro Histórico de Guadalajara que era sede del periódico EL INFORMADOR y la habilitación y venta de los departamentos de las Villas Panamericanas.

Partida agradeció al gobernador y al Consejo Directivo del IPEJAL por su estancia.

JM