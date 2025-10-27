Afirman que hay 80% de abasto de medicinas en IPEJAL

Autoridades del Gobierno de Jalisco y del Instituto de Pensiones del Estado, anunciaron que hay un abasto del 80% en medicamentos de claves que estaban pendientes para surtir al organismo.

El secretario general de gobierno, Salvador Zamora, indicó que se hizo una compra de medicinas importante para que haya un repunte en el abasto de medicinas para el IPEJAL.

"En conjunto y la buena planeación, podemos informar que el 22 de octubre de este año, ya se han resurtido 558 claves, alcanzando prácticamente el 80% de medicamentos disponibles y el resto está en proceso de recepción".

El funcionario estatal mencionó que el abasto se da tanto en el en el cuadro básico medicamentos como los que corresponden a especialidad, lo que representa un avance significativo en la atención médica que brinda el IPEJAL.

"Ya contamos con todas las licitaciones de todo el cuadro básico y de especialidad, por lo que esperamos que este número no sólo no se reduzca, sino que siga aumentando".

El IPEJAL y el Instituto Jalisciense de Cancerología firmaron un convenio con el que ahora los derechohabientes de Pensiones del Estado podrán acceder a los servicios oncológicos de este hospital. Actualmente hay alrededor de 50 mil beneficiarios del IPEJAL.

YC