Las lluvias seguirán azorando a Guadalajara durante lo que resta del fin de semana y durante el inicio de la semana del 15 al 21 de junio, según registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.Te compartimos el pronóstico completo de lluvias en Guadalajara para los próximos tres días.El SMN pronostica para este domingo el ingreso de un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental que, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, norte y occidente de México.Jalisco prevé un día con cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.Guadalajara prevé una jornada con combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto, con probabilidad de lluvias por la tarde y noche. El SMN mantiene el monitoreo del clima y los fenómenos meteorológicos en México y ofrece, además, información precisa sobre las condiciones que prevé el territorio con antelación de hasta 96 horas.Según este servicio federal, para los próximos días una línea de convergencia se asentará sobre la Sierra Madre Occidental; aunado a divergencia en altura y al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, noroeste y occidente, lo que incluye a Jalisco.Estas serán las condiciones para Guadalajara en los próximos dos días:Con información del SMN, IAM y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF