Las lluvias seguirán azorando a Guadalajara durante lo que resta del fin de semana y durante el inicio de la semana del 15 al 21 de junio, según registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

Te compartimos el pronóstico completo de lluvias en Guadalajara para los próximos tres días.

El clima de hoy en Jalisco y Guadalajara

El SMN pronostica para este domingo el ingreso de un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental que, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, norte y occidente de México.

Jalisco prevé un día con cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Guadalajara prevé una jornada con combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto, con probabilidad de lluvias por la tarde y noche .

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Lluvias en Guadalajara | Pronóstico 14 de junio de 2026

Hora Temperatura máxima Sensación térmica Cielo Probabilidad de lluvia Acumulación de agua 08:00 horas 19 °C 19 °C Lluvia débil 30 % 2 milímetros (mm) 09:00 20 ºC 20 ºC Lluvia débil 30 % 1 mm 11:00 24 ºC 25 ºC Lluvia débil 30 % 1 mm 14:00 27 ºC 28 ºC Tormenta 70 % 13 mm 17:00 21 ºC 21 ºC Tormenta 90 % 95 mm 20:00 20 ºC 20 ºC Lluvia débil 60 % 7 mm 23:00 18 ºC 18 ºC Lluvia débil 30 % 6 mm

Lluvias en Guadalajara, el pronóstico extendido

El SMN mantiene el monitoreo del clima y los fenómenos meteorológicos en México y ofrece, además, información precisa sobre las condiciones que prevé el territorio con antelación de hasta 96 horas .

Según este servicio federal, para los próximos días una línea de convergencia se asentará sobre la Sierra Madre Occidental; aunado a divergencia en altura y al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, noroeste y occidente, lo que incluye a Jalisco.

Estas serán las condiciones para Guadalajara en los próximos dos días:

Pronóstico 15 de junio de 2026

Probabilidad de lluvia en el territorio : 60 %

: 60 % Acumulación de agua : De 50 a 75 mm

: De 50 a 75 mm Máxima/mínima temperaturas: 27 / 17 ºC

Pronóstico 16 de junio de 2026

Probabilidad de lluvia en el territorio : 50 %

: 50 % Acumulación de agua : De 25 a 50 mm

: De 25 a 50 mm Máxima/mínima temperatura: 27 / 17 ºC

Con información del SMN, IAM y Meteored.

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