Antigua sede de EL INFORMADOR se transformará en el proyecto Centro Jalisco

Uno de los edificios históricos del Centro Histórico de Guadalajara que durante muchos años albergó las oficinas del periódico EL INFORMADOR está por convertirse en un nuevo proyecto; se trata de Centro Jalisco, una edificación que apostará por la innovación, la funcionalidad y espacios dignos al servicio de las y los trabajadores del Estado.

A través del Centro de Jalisco, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) en conjunto con el Gobierno de Jalisco desarrollarán sobre el corazón de la Perla Tapatía en las calles: Independencia, Juan Manuel, Belén y Pino Suarez, un complejo de oficinas que contribuyan a la reactivación del Centro Histórico de Guadalajara.

“Seguimos impulsando acciones que preservan la historia, revitalizan el entorno urbano y generan espacios con sentido social para las y los jaliscienses” , explicó el Gobierno de Jalisco a través de sus redes sociales.

Centro Jalisco combinará la esencia arquitectónica de Guadalajara con elementos contemporáneos

El edificio fue un trabajo de los ingenieros J. J. Barragán y J. Garibi V, quienes proyectaron y construyeron en 1945 las oficinas que por muchos años conocimos como la sede de EL INFORMADOR, por ello el director general del IPEJAL, Juan Partida Morales, reconoció la herencia arquitectónica de la edificación; y que ahora con el Centro Jalisco, se buscará combinar la esencia arquitectónica del Centro Histórico de Guadalajara con elementos contemporáneos.

El nuevo proyecto aportará beneficios culturales, sociales y económicos dirigidos al servicio de las y los jaliscienses.

Anteriormente se lanzó una convocatoria Estatal dirigida a arquitectos para la remodelación del mismo, con la finalidad de lograr generar armonía, integración contextual, respetando el valor histórico y patrimonial del entorno.

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