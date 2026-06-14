El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este domingo 14 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 12 puntos IMECA y Santa Margarita con 19 puntos IMECA.De acuerdo con la SEMADET, este domingo 14 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac y Santa Margarita, entre otras; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 61 puntos IMECA en Santa Fe. La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS