¡A conocer Guadalajara! Lanzan 102 recorridos turísticos GRATIS por el Mundial 2026

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Guadalajara lanzó un programa especial de 102 recorridos turísticos gratuitos de los cuales 46 son en autobús y 56 peatonales; para que habitantes y visitantes conozcan la riqueza histórica, cultural y arquitectónica de la ciudad mientras disfrutan del ambiente mundialista.

La iniciativa está disponible desde el pasado 8 de junio hasta el 18 de julio, periodo en el que se realizarán diversos circuitos guiados por algunos de los puntos más emblemáticos de la Perla Tapatía, ofreciendo una experiencia distinta para quienes buscan complementar su estancia durante el torneo.

Entre los paseos, destaca el recorrido a la Plaza de Toros y al Estadio Jalisco, donde las y los visitantes podrán ver fotografías de los dos anteriores mundiales que se han desarrollado ahí.

El registro para este recorrido es las 9:00 horas en el Parque Revolución los días 15,16, 19, 24, 29 y 30 de junio, además de los días 1,2,3,6,7,8,9,10,1314,15,16 y 17 de julio.

“Tenemos gran diversidad, tenemos arquitectura, tenemos historia, tradición, deporte, creo que ahora es para grandes y chicos y tenemos recorridos en la mañana y en la tarde”, mencionó la directora de Turismo de Guadalajara,María del Refugio Plascencia Pérez,

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Recorridos para todos los gustos

El programa contempla una amplia variedad de rutas diseñadas para explorar Guadalajara desde diferentes perspectivas, permitiendo a los asistentes adentrarse en su historia, tradiciones y patrimonio.

De acuerdo con Del Refugio Plascencia Pérez, habrá también recorridos turísticos a barrios tradicionales como Mexicaltzingo, San Juan de Dios, Las Nueve Esquinas o Capilla de Jesús; aunque el atractivo principal es el Centro Histórico, que está abierto para que lo disfruten todos.

Respecto a los recorridos en el Centro Histórico está el del parque Morelos, la lucha libre mexicana, las cantinas con mariachi, el paseo para conocer el legado de Fray Antonio Alcalde en la explanada del templo de El Santuario y la visita al muralismo mexicano.

Asimismo, la Dirección de Turismo tiene previstos paseos a la Barranca de Huentitán, al Zoológico Guadalajara, a la Casa de la Cultura y Artesanía Jalisciense, Parque Los Colomos y hasta la Rivera de Chapala.

Los interesados podrán consultar previamente los detalles de cada recorrido para elegir la opción que mejor se adapte a sus intereses y planear su visita con anticipación, de igual forma te compartimos al final de esta noticia las imágenes con todos los detalles y horarios de los recorrido turísticos gratuitos.

Te recomendamos estar media hora antes de la salida del recorrido al que asistas.

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Impulso al turismo local

Además de enriquecer la experiencia de los aficionados nacionales e internacionales que llegaron a la ciudad por el Mundial, esta estrategia busca fortalecer el turismo local y promover los principales atractivos de Guadalajara mediante actividades completamente gratuitas.

Con esta oferta, las autoridades invitan a la población a redescubrir la ciudad y aprovechar una agenda especial que combina cultura, historia y entretenimiento en el marco de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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