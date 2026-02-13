IPEJAL convoca al Concurso Estatal de Arquitectura

Con el fin de impulsar la recuperación y mejoramiento del Centro Histórico de Guadalajara, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) —en conjunto con la Secretaría de Cultura y con el apoyo del Fideicomiso del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FEFCA)—, presentó la convocatoria para participar en el Concurso Estatal de Arquitectura.

El objetivo de este concurso, que cuenta con la participación de la Academia Nacional de Arquitectura, es contar con un proyecto arquitectónico que respete el valor histórico y patrimonial del entorno.

“El Consejo Directivo del Instituto aprobó la compra de un predio en el primer cuadro de Guadalajara, con más de 5 mil metros cuadrados, como una inversión productiva que va contribuir a fortalecer el patrimonio del Instituto, mejorar sus ingresos y propiciar la reactivación económica del Centro Histórico tapatío”, destacó Juan Partida Morales, director del IPEJAL.

La ubicación del predio se sitúa en la manzana del Centro Histórico que comprende las calles de Independencia, Pino Suárez, Juan Manuel y Belén.

Acerca de la convocatoria

La convocatoria se da en el marco de la adquisición de un predio en el Centro Histórico de Guadalajara por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Por su parte, el periodo de recepción de propuestas será del 6 al 13 de abril; las y los interesados en participar podrán consultar más información en el sitio web:

El Concurso Estatal de Arquitectura está dirigido a arquitectas y arquitectos jaliscienses con experiencia consolidada, quienes podrán participar de manera individual o como líderes de equipo, siempre que acrediten mínimo cinco años de trayectoria profesional en el ejercicio de la arquitectura.

En la propuesta arquitectónica se debe considerar la integración urbana, volumetría, proporciones e imagen acordes al entorno histórico, soluciones contemporáneas con sensibilidad patrimonial y calidad, en cumplimiento de los lineamientos y la normativa aplicables.

Las propuestas pueden entregarse en las oficinas del IPEJAL, ubicadas en calle Magisterio #1155, en la colonia. Observatorio de Guadalajara, o al correo concursoarquitectura@ipejal.gob.mx; quienes obtengan los primeros tres lugares recibirán los siguientes premios:

Al primer lugar se otorgarán 1.5 millones de pesos, al segundo lugar, 300 mil pesos, y al tercer lugar, 150 mil pesos.

El jurado estará conformado por destacadas figuras de la arquitectura a nivel nacional e internacional, reconocidas por su trayectoria y aportes al campo del diseño y el urbanismo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO