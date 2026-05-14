El IPEJAL pone en marcha la Unidad de Hemodiálisis en la UNIMEF Fray Antonio Alcalde

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) puso en marcha la nueva Unidad de Hemodiálisis en la UNIMEF Fray Antonio Alcalde para fortalecer la atención a pacientes con enfermedad renal crónica.

La nueva unidad se suma a la UNIMEF Los Olivos y, en conjunto, ambas instalaciones cuentan con 24 equipos de hemodiálisis para atender a más de 200 pacientes, con un promedio mensual de 2 mil 229 sesiones.

IPEJAL informó que la Unidad de Hemodiálisis cuenta con las licencias sanitarias emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Los espacios cuentan con consultorios de nefrología, sistemas de tratamiento de agua y personal especializado, integrado por médicos, enfermería, nefrólogos y nutriólogos, para brindar atención integral a jubilados, pensionados y derechohabientes.