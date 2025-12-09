Dada la relevancia de la temporada invernal, en la cual las enfermedades respiratorias suelen incrementar en alrededor del 30 %, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Jalisco , el titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez , destacó el despliegue operativo de la dependencia estatal que combina vacunación intensiva, vigilancia epidemiológica y seguimiento puntual de los grupos más vulnerables en busca de minimizar el impacto de dichas enfermedades.

Como parte del recuento anual de acciones emprendidas por la Secretaría de Salud, Pérez Gómez destacó que el sarampión continúa como el principal desafío de cara al cierre de año, debido al número creciente de casos relacionados con la movilidad laboral de jornaleros provenientes, en su mayoría, de la zona montañosa de Guerrero.

Jalisco, dijo, acumula hasta ahora 346 casos, distribuidos principalmente en los municipios de Arandas, Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá, Tomatlán, Zapopan y Cuautitlán de García Barragán, donde la vinculación con trabajadores agrícolas temporales es clave en el desarrollo de actividades del sector en las regiones.

" En este momento el total de casos acumulados es de 346, de los cuales 148 son del municipio de Arandas; 37 de Tlaquepaque; 30 de Guadalajara; 27 de Tonalá; 22 de Tomatlán: prácticamente todos asociados a jornaleros o familiares de jornaleros. Hay también 20 casos en Zapopan y 13 en Cuautitlán de García Barragán. La mayor parte son personas que siguen llegando al trabajo temporal y que, por supuesto, son muy bienvenidas, pero requerimos que desde el lugar de origen hubiera mayor cobertura de vacunación; esto ya lo estamos trabajando con la federación, porque necesitamos que también haya un trabajo exhaustivo con los estados de donde provienen los jornaleros, principalmente Guerrero ", lamentó el secretario.

Contención como parte de la prevención

La estrategia de contención de la enfermedad, recordó, incluye la aplicación de esquemas completos de inmunización y de refuerzo, junto con dosis de bloqueo vacunal en comunidades donde se detectan los casos. Además, dijo, el Estado ha intensificado la vacunación en bebés menores de un año mediante la llamada "dosis cero" y mantiene operativos de "barrido" en zonas rurales, localidades pequeñas y asentamientos con población jornalera móvil. Con estas estrategias, dijo, en lo que va del año se han aplicado más de 116 mil vacunas contra el sarampión, entre esquemas regulares como en acciones de contención epidemiológica.

" Hemos aplicado 116 mil vacunas tanto para bloqueo vacunal como para la vacunación estándar que corresponde a los grupos de edad. Tenemos vacunación a los 12 meses y a los 18 meses; sin embargo, actualmente aplicamos una dosis cero entre los seis y los 11 meses. Además, realizamos bloqueos y barridos vacunales cuando se presenta un caso, especialmente en localidades pequeñas ", refirió, no sin antes recordar que, hasta el momento, se tiene solo una muerte relacionada con el sarampión en la Entidad, y ninguna en estudio.

Respecto de la influenza, refirió Pérez Gómez, Jalisco mantiene un avance sostenido como parte de la campaña estacional, donde la meta anual del sector salud es de dos millones de vacunas a aplicar. Hasta la fecha, refirió, se han aplicado 800 mil dosis, " con circulación mínima del virus ". El secretario afirmó que el objetivo es completar la meta antes de febrero para reducir riesgos epidemiológicos, aprovechando que la temporada concluye oficialmente en marzo.

" En influenza, nuestra meta es de dos millones de vacunas de todo el sector, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud Jalisco y OPDs; y en este momento llevamos 800 mil 191 dosis aplicadas. La vacunación concluye en marzo, pero ojalá logremos la meta en un tiempo récord, idealmente antes de febrero. Solamente tenemos un caso nuevo en la última semana epidemiológica y el total acumulado es de cuatro casos ", manifestó.

Sobre el neumococo, bacteria que causa infecciones respiratorias como neumonía, meningitis y otitis, principalmente en bebés y personas adultas mayores, y su temporada alta es el invierno y principios de la primavera, el secretario refirió que Jalisco registra ya una aplicación de 67 mil 105 vacunas aplicadas. Con esta cifra, afirmó, " la Entidad avanza hacia la meta estatal de 280 mil dosis a aplicar para la población objetivo de la temporada ."

Desairan vacunas contra COVID-19 en Jalisco

En cuanto a COVID-19, refirió Pérez Gómez, el Estado aplica la vacuna Moderna, bajo una versión actualizada que se ajusta a las variantes circulantes. Pese a ello, lamentó, la aplicación del inmunológico ha sido menor la esperada (apenas el 10 %), por lo que, desde la Secretaría, se insiste en reforzar la vacunación, particularmente en mujeres embarazadas, personas adultas mayores y quienes viven con comorbilidades .

" En cuanto al COVID-19 estamos utilizando la vacuna Moderna, una vacuna adaptada a las nuevas cepas circulantes. Es una vacuna con 98 % de seguridad y 97 % de eficacia. Llevamos 74 mil 391 vacunas aplicadas y la meta es de 740 mil. Tenemos a la fecha mil 66 casos confirmados en lo que va del año y siete defunciones, ninguna reciente; en la última semana epidemiológica no se confirmó ningún caso. Invito a la población, especialmente mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con comorbilidades, a que acudan a vacunarse ", señaló.

Añadió que, en este sentido, la Secretaría mantiene también esquemas de vacunación en asilos y centros de atención a adultos mayores, tanto públicos como privados, mediante brigadas que salen diariamente a aplicar el inmunológico a estas instituciones. El funcionario insistió en que cualquier establecimiento privado puede solicitar apoyo directo a la dependencia y recibirá atención.

Sarampión, dengue y Mpox, los retos de 2025

De cara al cierre de 2025, Pérez Gómez refirió que el año estuvo marcado por tres grandes retos en la agenda de Salud del Estado: sarampión, dengue y Mpox. Además de lo ya comentado sobre el sarampión, respecto del dengue recordó que Jalisco inició 2025 como primer lugar nacional en número de casos, pero logró reducir la incidencia mediante los esquemas de fumigación, descacharrización y trabajo estrecho con los municipios. Hoy, dijo, el estado se ubica en el séptimo lugar nacional, con dos mil 248 casos acumulados y solo 10 defunciones, todas registradas al inicio del año y ya dictaminadas como asociadas a la enfermedad.

" Jalisco empezó el 2025 ocupando el primer lugar en casos de dengue, pero con el trabajo exhaustivo en comunidades y municipios, logramos avanzar al tercer, luego al cuarto y así sucesivamente hasta llegar al séptimo lugar nacional. Tenemos actualmente dos mil 248 casos contra los 18 mil 900 que había para estas fechas en 2024, y fueron solamente 10 defunciones, todas de inicios de año, en personas con comorbilidades ", manifestó.

El tercer desafío del año, indicó, fue el brote de Mpox, cuyo clímax se registró a mitad del 2025. Aunque la transmisión fue contenida, la Secretaría se mantuvo en vigilancia estrecha hasta confirmar la estabilización del comportamiento epidemiológico, afirmó el secretario. " Tuvimos un brote importante de Mpox a medio año. Terminamos con 82 casos confirmados. Restan algunos días del año, pero es poco probable que tengamos nuevos casos, porque ya llevamos muchas semanas sin notificaciones. Sólo hubo una defunción, en un paciente con coinfección por VIH y deterioro inmunológico ", finalizó Pérez Gómez, destacando que gracias a las estrategias aplicadas en tiempo y forma y con enfoques regionalizados, así como la coordinación con los gobiernos municipales y el IMSS y el ISSSTE, se pudo salir adelante de dichos desafíos.

