Chivas tiene amarrado su nuevo refuerzo, otro mexicoamericano

Luego de que Chivas fue eliminado en Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX por Cruz Azul , la escuadra de Guadalajara ya prepara el camino al siguiente torneo semestral, al Clausura 2026. Hoy circula la noticia de que el Rebaño Sagrado ya tendría tratado a su primer refuerzo para la siguiente temporada: Brian Gutiérrez .

Se trata de un joven mexicoamericano que juega en el Chicago Fire , equipo estadounidense de la Major League Soccer (MLS) , y donde se desempeña como centrocampista. Todo parece indicar, según información del periodista David Medrano , que Gutiérrez sería parte de los refuerzos de Guadalajara y que la directiva rojiblanca ya trabaja en las incorporaciones del equipo para el Clausura 2026.

Brian Gutiérrez, de 22 años, ha tenido una destacada actuación durante la última temporada de la MLS y a lo largo de 29 partidos, pues anotó un total de nueve goles y sumó tres asistencias.

El fichaje del mexicoamericano tendría un costo de 4.5 millones de dólares y, luego de que le han entregado los papeles necesarios para su estadía legal en México, el contrato que firmaría con Chivas tendría una vigencia por los siguientes tres años.

El historial de fichajes de extranjeros en Chivas

Actualmente, el equipo de Guadalajara cuenta con cinco jugadores provenientes del extranjero, todos de Estados Unidos.

Leonardo Sepúlveda

Cuenta con 24 años y su posición dentro de la cancha es como lateral izquierdo. Nació en Corona, California, y fichó en Guadalajara desde enero de 2024.

Efraín Álvarez

Nació en Los Ángeles, California. Su posición principal en Chivas es como mediocentro ofensivo y llegó al club de Guadalajara en julio de este año. El zurdo cuenta con a penas 23 años.

Daniel Aguirre

Aguirre juega principalmente como mediocentro en el Rebaño Sagrado. Nació en Redwood City, en California, en 1999, y fichó en Guadalajara desde julio de 2024.

Richard Ledezma

Cuenta con 25 años y su posición dentro de la cancha es como lateral derecho. Nació en Phoenix, Arizona, y fichó en Guadalajara desde julio de este año, al igual que Efraín Álvarez.

Cade Cowell

Nació en Ceres, California. Su posición principal en Chivas es como extremo izquierdo y llegó al club de Guadalajara en enero de 2024. A diferencia de los demás jugadores, el contrato de Cowell tiene como fecha de vencimiento el 30 de junio de 2027.

A esta lista se espera que muy pronto se sume Brian Gutiérrez.

Con información de Transfermarket.

