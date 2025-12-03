Miércoles, 03 de Diciembre 2025

Sheinbaum explicó porqué no se lograron las 40 horas en 2026

La Mandataria y el titular de la Secretaría del Trabajo compartieron que la reducción gradual fue un consenso entre el sector empresarial, trabajadores y sindicatos

Por: Fabián Flores

La Presidenta admitió que sabía que los trabajadores querían la implementación de las 40 horas inmediatamente, sin embargo, dijo que era una tarea imposible. EFE / I. Esquivel

Este 3 de diciembre, el Gobierno de México anunció el aumento al salario mínimo y la reducción gradual de la jornada. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, y la Presidenta Claudia Sheinbaum justificaron por qué la jornada laboral no se disminuyó a 40 horas para 2026.

Bolaños aseguró que hubo diálogo y contribución con los sindicatos, representantes de trabajadores no sindicalizados y el sector empresarial.

"Hubo planteamientos que ya tenían trabajos muy claros sobre cómo lograr la implementación de la jornada. Fue una participación muy activa; no solo participaron las representaciones sindicales, sino también hubo representaciones de trabajadores no sindicalizados, hubo también recepción de colectivos. Fue una visión amplía".

El titular aseveró que se llegó a la disminución gradual a través del diálogo de propuestas y con base en la "jurisprudencia internacional", particularmente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de las experiencias documentadas de otros países con respecto a esta reforma.

No es un trabajo sencillo: Sheinbaum

Por su parte, la Presidenta admitió que sabía que las y los trabajadores querían que la implementación de las 40 horas fuera inmediata, sin embargo, dijo que era una tarea imposible.

"No es un trabajo sencillo el que hizo Marath y su equipo, evidentemente los trabajadores querían las 40 horas el próximo año [...] muchos de los empresarios dijeron 'oigan, pues no podemos', incluso algunas cámaras [de comercio] dijeron 'no, no va a ser imposible'", planteó.

La Presidenta declaró que se tuvo que llegar a consensos entre el sector empresarial —incluyendo a las pequeñas empresas—, los sindicatos y los trabajadores para implementar al mismo tiempo el aumento al salario mínimo y la reducción gradual de la jornada laboral.

"A lo mejor no es lo ideal para los trabajadores ni lo ideal para los empresarios, pero lo importante es que todo mundo puso de su parte y pudimos llegar a un consenso", declaró la Presidenta.

