La Liga MX ya tiene definidos los horarios para la Gran Final del Apertura 2025 , una serie que enfrentará a Toluca y Tigres en un duelo inédito por el título. Ambos equipos llegan como los dos más sólidos de toda la campaña y con una misma meta: levantar el trofeo para cerrar el año como monarcas del futbol mexicano.

El primer capítulo de esta final se disputará el jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario, donde Tigres tratará de tomar la delantera haciéndose fuerte con el respaldo de su gente. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, un horario habitual en esta Fiesta Grande para los felinos, que esperan sacar ventaja en casa para viajar con tranquilidad al decisivo encuentro en el Estado de México.

La Vuelta se jugará el domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el mítico Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos buscarán culminar un año histórico. Toluca llega a esta instancia con la ilusión de conseguir un bicampeonato, una hazaña que sólo han logrado cuatro equipos en la historia de los torneos cortos y que podría marcar una nueva época dorada para la institución escarlata.

Del otro lado, Tigres persigue su noveno título de liga, una cifra que los colocaría en la conversación directa con los clubes más ganadores del país. Con una plantilla experimentada y acostumbrada a jugar finales, los regiomontanos quieren imponer su jerarquía en una serie donde no parten como favoritos, pero sí como un rival siempre peligroso.

La expectativa es alta para una final que promete intensidad, emociones y dos estilos de juego muy marcados. Será un choque entre la solidez y ataque letal de Toluca frente a la experiencia y poder defensivo de Tigres, en una batalla que definirá al último campeón del 2025.

Lee también:

Horarios de la Final

Tigres UANL vs Toluca

Jueves 11 de diciembre

Estadio Universitario

20:00 horas

Toluca vs Tigres UANL

Domingo 14 de diciembre

Estadio Nemesio Díez

19:00 horas

Te recomendamos:

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF