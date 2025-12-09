Plantean reasignaciones en presupuesto 2026 de Jalisco

Por segundo día, el titular de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado, Luis García Sotelo, se reunió con diputados locales donde justificó los gastos que se proyectan para el año 2026. Aunque prevé algunas modificaciones tras acuerdos.

En total, se prevén 181 mil 548 millones de pesos a ejercer el próximo año, pero contemplan modificaciones por hasta 600 millones de pesos para algunas agendas, dijo el funcionario estatal.

"En un ejercicio de presupuesto podemos ver recursos ampliados, hay un margen, podemos irnos a unos 600 millones arriba de lo que está ahorita planteado para cubrir algunas necesidades que los diputados consideran que no están cubiertas y la otra es que si eso fuera insuficiente, hacer ajustes a la baja de algunos programas públicos o de algunas inversiones".

Entre ellas, se prevé un incremento de 300 millones de pesos para la agenda de personas desaparecidas, recordó la diputada Tonantzin Cárdenas, quien retomó los acuerdos en las mesas de diálogo con la Comisión Especial de Personas Desaparecidas del Congreso local.

Dicha propuesta contempla asignar más de 227 millones de pesos adicionales al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como incrementos para la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el DIF Jalisco, la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Víctimas, ya que la Vicefiscalía tendría un recorte de cerca de 9 mdp.

También plantean mayores recursos para el campo, emprendedores, Centros de Justicia para las Mujeres e infraestructura educativa y de movilidad sustentable, según peticiones de diputados locales.

El funcionario estatal mencionó que los rubros ganadores son la educación, la inversión pública o las participaciones para los municipios, los cuales tendrán el mayor incremento en su presupuesto respecto a lo etiquetado para este año.

En contraparte, hay instancias que tienen crecimiento menor o recortes, o que fueron cuestionadas por legisladores, entre ellos, Tonatiuh Bravo.

"El C5 no nomás va a ser a desaparecidos, el C5 tiene una utilidad múltiple, incluso de carácter nacional conectada con los sistemas nacionales y el Instituto de Ciencias Forenses igual cuando lo que requeriría es un gran laboratorio de identificación de restos humanos en virtud de la gran cantidad de cuerpos y restos que no son identificados y tienen a las familias en la peor de las situaciones".

Otro de los cuestionamientos fue si el próximo año se contempla ampliar la red de ciclovías, considerando la reciente adquisición de bicicletas e infraestructura eléctrica para Mi Bici.

