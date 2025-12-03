Anuncian Camioncito de Zapopan; llevarán transporte gratuito a zonas alejadas

El gobierno municipal de Zapopan lanzó oficialmente el programa " Camioncito Zapopan ", que consistirá en un sistema de transporte gratuito que conectará a la Línea 3 del tren Ligero con las colonias más alejadas, ubicadas al norte del municipio.

La primera etapa de este sistema de transporte consistirá en 8 unidades tipo Van que tendrán como rutas los polígonos de las zonas de Tesistán y el corredor de Carretera a Colotlán. Las colonias a las que llegarán son:

Valle de los Molinos

Hacienda Copala

Albaterra

Mirador del Bosque

El Álamo

Santa Lucía

Santa Mónica

Los Chorritos

Cristo Rey

Más detalles del nuevo servicio

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie , resaltó que el sistema no busca ser una competencia a las rutas de transporte público de la Secretaría de Transporte, sino que sería un complemento, además, de que será gratuito.

" Es un complemento, un alimentador que va a ser gratuito, un transporte que va a lograr ese beneficio para todas las colonias ", destacó Frangie.

Iniciarán 8 camionetas, pero buscarán ampliarlo a 50 unidades, " buscando las colonias con mayor necesidad ".

Aseguró que se dará prioridad al acceso a dichas unidades a mujeres cuidadoras, niñas, niños y personas adultas mayores, quienes enfrentan mayores retos para desplazarse hacia sus actividades cotidianas.

Las unidades tendrán un horario corrido de 06:00 a 22:00 horas y habrá una operación de 16 horas diarias, de lunes a viernes. Cada unidad cuenta con dos operadores por turno, sumando un total de 16 choferes. Además, se dispone de personal designado para realizar supervisiones en campo y verificar la correcta operatividad del servicio.

Estefanía Juárez Limón, coordinadora general de Gestión Integral del Ayuntamiento , detalló que este programa es producto de meses de trabajo en campo y ya hubo pruebas piloto con traslados a más 20 mil personas en solo tres semanas, siendo la ruta de Hacienda Copala la más solicitada.

Las unidades serán monitoreadas en tiempo real y enlazadas al C5, con botón de pánico para atención inmediata; habrá puntos definidos para ascenso y descenso, con operación ordenada y más segura para usuarios; seguimiento del servicio; condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida; operadores capacitados para la atención de incidencias; conectividad a internet en las unidades, entre otras.

