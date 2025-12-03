Anuncian Camioncito de Zapopan; llevarán transporte gratuito a zonas alejadas

El gobierno municipal de Zapopan lanzó oficialmente el programa "Camioncito Zapopan", que consistirá en un sistema de transporte gratuito que conectará a la Línea 3 del tren Ligero con las colonias más alejadas, ubicadas al norte del municipio.La primera etapa de este sistema de transporte consistirá en 8 unidades tipo Van que tendrán como rutas los polígonos de las zonas de Tesistán y el corredor de Carretera a Colotlán. Las colonias a las que llegarán son:El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, resaltó que el sistema no busca ser una competencia a las rutas de transporte público de la Secretaría de Transporte, sino que sería un complemento, además, de que será gratuito."Es un complemento, un alimentador que va a ser gratuito, un transporte que va a lograr ese beneficio para todas las colonias", destacó Frangie.Iniciarán 8 camionetas, pero buscarán ampliarlo a 50 unidades, "buscando las colonias con mayor necesidad".Aseguró que se dará prioridad al acceso a dichas unidades a mujeres cuidadoras, niñas, niños y personas adultas mayores, quienes enfrentan mayores retos para desplazarse hacia sus actividades cotidianas.Las unidades tendrán un horario corrido de 06:00 a 22:00 horas y habrá una operación de 16 horas diarias, de lunes a viernes. Cada unidad cuenta con dos operadores por turno, sumando un total de 16 choferes. Además, se dispone de personal designado para realizar supervisiones en campo y verificar la correcta operatividad del servicio.Estefanía Juárez Limón, coordinadora general de Gestión Integral del Ayuntamiento, detalló que este programa es producto de meses de trabajo en campo y ya hubo pruebas piloto con traslados a más 20 mil personas en solo tres semanas, siendo la ruta de Hacienda Copala la más solicitada.Las unidades serán monitoreadas en tiempo real y enlazadas al C5, con botón de pánico para atención inmediata; habrá puntos definidos para ascenso y descenso, con operación ordenada y más segura para usuarios; seguimiento del servicio; condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida; operadores capacitados para la atención de incidencias; conectividad a internet en las unidades, entre otras.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF