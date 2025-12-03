Miércoles, 03 de Diciembre 2025

Anuncian Camioncito de Zapopan; llevarán transporte gratuito a zonas alejadas

El alcalde de Zapopan resaltó que el sistema sería un complemento para las rutas de transporte actuales y, además, no tendrá ningún costo para las y los usuarios

Por: Marck Hernández

Las unidades tendrán un horario corrido de 06:00 a 22:00 horas y habrá una operación de 16 horas diarias, de lunes a viernes. EL INFORMADOR / M. Hernández

El gobierno municipal de Zapopan lanzó oficialmente el programa "Camioncito Zapopan", que consistirá en un sistema de transporte gratuito que conectará a la Línea 3 del tren Ligero con las colonias más alejadas, ubicadas al norte del municipio.

La primera etapa de este sistema de transporte consistirá en 8 unidades tipo Van que tendrán como rutas los polígonos de las zonas de Tesistán y el corredor de Carretera a Colotlán. Las colonias a las que llegarán son:

  • Valle de los Molinos
  • Hacienda Copala
  • Albaterra
  • Mirador del Bosque
  • El Álamo
  • Santa Lucía
  • Santa Mónica 
  • Los Chorritos
  • Cristo Rey

Más detalles del nuevo servicio

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, resaltó que el sistema no busca ser una competencia a las rutas de transporte público de la Secretaría de Transporte, sino que sería un complemento, además, de que será gratuito.

"Es un complemento, un alimentador que va a ser gratuito, un transporte que va a lograr ese beneficio para todas las colonias", destacó Frangie.

Iniciarán 8 camionetas, pero buscarán ampliarlo a 50 unidades, "buscando las colonias con mayor necesidad".

Aseguró que se dará prioridad al acceso a dichas unidades a mujeres cuidadoras, niñas, niños y personas adultas mayores, quienes enfrentan mayores retos para desplazarse hacia sus actividades cotidianas.

Las unidades tendrán un horario corrido de 06:00 a 22:00 horas y habrá una operación de 16 horas diarias, de lunes a viernes. Cada unidad cuenta con dos operadores por turno, sumando un total de 16 choferes. Además, se dispone de personal designado para realizar supervisiones en campo y verificar la correcta operatividad del servicio.

Estefanía Juárez Limón, coordinadora general de Gestión Integral del Ayuntamiento, detalló que este programa es producto de meses de trabajo en campo y ya hubo pruebas piloto con traslados a más 20 mil personas en solo tres semanas, siendo la ruta de Hacienda Copala la más solicitada.

Las unidades serán monitoreadas en tiempo real y enlazadas al C5, con botón de pánico para atención inmediata; habrá puntos definidos para ascenso y descenso, con operación ordenada y más segura para usuarios; seguimiento del servicio; condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida; operadores capacitados para la atención de incidencias; conectividad a internet en las unidades, entre otras.

