Chivas tendrá cuatro bajas para su duelo ante Querétaro

Este miércoles, Chivas Rayadas de Guadalajara se presentarán en el Estadio La Corregidora para disputar el partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX contra el anfitrión, los Gallos Blancos de Querétaro .

Para este partido, el director técnico del equipo de Guadalajara, Gabriel Milito , consideró a 23 futbolistas para enfrentar a los Gallos en el duelo donde el Rebaño Sagrado buscará su quinto triunfo consecutivo en el torneo actual. Sin embargo, también hay elementos que no estarán presentes en este partido, entre ellos:

Alan Mozo

Javier Hernández

Alan Pulido

Luis Olivas

¿Qué jugadores podrían tener tiempo dentro de la cancha este miércoles?

El Rebaño Sagrado se encuentra en la octava posición de la tabla general con un total de 20 puntos acumulados, lo que, hasta el momento, le asegura un lugar en el Play In, pero los dirigidos por Milito deben concentrarse y poner todo su empeño en esta jornada doble para ser parte de la zona de Liguilla directa.

Con 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas, Chivas se posiciona en el octavo peldaño de la tabla general y deberá mantener un buen ritmo en esta jornada doble. ESPECIAL / Liga MX

El triunfo ante Querétaro, en el primer partido de esta semana, será vital para que Chivas logre encaminarse a dicho objetivo en el Apertura 2025.

Los convocados de Chivas para el partido ante Querétaro son:

Raúl Rangel

Oscar Whalley

Miguel Gómez

Bryan González

Diego Campillo

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

José Castillo

Richard Ledezma

Luis Romo

Daniel Aguirre

Omar Govea

Rubén González

Erick Gutiérrez

Yael Padilla

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Cade Cowell

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Isaac Brizuela

Armando González

Teun Wilke

