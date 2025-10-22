Miércoles, 22 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Liga MX

Chivas tendrá cuatro bajas para su duelo ante Querétaro

El director técnico del equipo de Guadalajara consideró a 23 futbolistas para enfrentar a los Gallos en el duelo de hoy en el Estadio La Corregidora

Por: Fabián Flores

El Rebaño Sagrado se encuentra en la octava posición de la tabla general con un total de 20 puntos acumulados, lo que le asegura un lugar en el Play In. Imago7 / ARCHIVO

El Rebaño Sagrado se encuentra en la octava posición de la tabla general con un total de 20 puntos acumulados, lo que le asegura un lugar en el Play In. Imago7 / ARCHIVO

Este miércoles, Chivas Rayadas de Guadalajara se presentarán en el Estadio La Corregidora para disputar el partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX contra el anfitrión, los Gallos Blancos de Querétaro.

Para este partido, el director técnico del equipo de Guadalajara, Gabriel Milito, consideró a 23 futbolistas para enfrentar a los Gallos en el duelo donde el Rebaño Sagrado buscará su quinto triunfo consecutivo en el torneo actual. Sin embargo, también hay elementos que no estarán presentes en este partido, entre ellos:

  • Alan Mozo
  • Javier Hernández
  • Alan Pulido
  • Luis Olivas

Lee también: Boletos disponibles para el partido Atlas vs León en el Estadio Jalisco 

¿Qué jugadores podrían tener tiempo dentro de la cancha este miércoles?

El Rebaño Sagrado se encuentra en la octava posición de la tabla general con un total de 20 puntos acumulados, lo que, hasta el momento, le asegura un lugar en el Play In, pero los dirigidos por Milito deben concentrarse y poner todo su empeño en esta jornada doble para ser parte de la zona de Liguilla directa.

 Con 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas, Chivas se posiciona en el octavo peldaño de la tabla general y deberá mantener un buen ritmo en esta jornada doble. ESPECIAL / Liga MX 
 Con 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas, Chivas se posiciona en el octavo peldaño de la tabla general y deberá mantener un buen ritmo en esta jornada doble. ESPECIAL / Liga MX 

El triunfo ante Querétaro, en el primer partido de esta semana, será vital para que Chivas logre encaminarse a dicho objetivo en el Apertura 2025.

Los convocados de Chivas para el partido ante Querétaro son:

  • Raúl Rangel
  • Oscar Whalley
  • Miguel Gómez
  • Bryan González
  • Diego Campillo
  • Gilberto Sepúlveda
  • Miguel Tapias
  • José Castillo
  • Richard Ledezma
  • Luis Romo
  • Daniel Aguirre
  • Omar Govea
  • Rubén González
  • Erick Gutiérrez
  • Yael Padilla
  • Hugo Camberos
  • Santiago Sandoval
  • Cade Cowell
  • Roberto Alvarado
  • Efraín Álvarez
  • Isaac Brizuela
  • Armando González
  • Teun Wilke

Te recomendamos: Recapturan a supuestos criminales que habían sido liberados por un juez 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones