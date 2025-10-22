Chivas tendrá cuatro bajas para su duelo ante Querétaro

Este miércoles, Chivas Rayadas de Guadalajara se presentarán en el Estadio La Corregidora para disputar el partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX contra el anfitrión, los Gallos Blancos de Querétaro.Para este partido, el director técnico del equipo de Guadalajara, Gabriel Milito, consideró a 23 futbolistas para enfrentar a los Gallos en el duelo donde el Rebaño Sagrado buscará su quinto triunfo consecutivo en el torneo actual. Sin embargo, también hay elementos que no estarán presentes en este partido, entre ellos:El Rebaño Sagrado se encuentra en la octava posición de la tabla general con un total de 20 puntos acumulados, lo que, hasta el momento, le asegura un lugar en el Play In, pero los dirigidos por Milito deben concentrarse y poner todo su empeño en esta jornada doble para ser parte de la zona de Liguilla directa. El triunfo ante Querétaro, en el primer partido de esta semana, será vital para que Chivas logre encaminarse a dicho objetivo en el Apertura 2025.Los convocados de Chivas para el partido ante Querétaro son:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF