Champions League: Dónde ver los partidos del martes 21 de octubre 2025

La Jornada 3 de la Champions League arriba con partidos este martes. Consulta aquí los horarios y canales EN VIVO en México para seguir las actividades del torneo

Por: Fabián Flores

Ente los partidos más destacados que se esperan esta tarde se encuentra el de Arsenal contra el Atlético de Madrid, equipos que se enfrentarán en el Emirates Stadium. EFE / N. Hall

Este martes, la UEFA continúa con sus actividades correspondientes a la Jornada 3 de la Champions League. Ente los partidos más destacados que se esperan esta tarde se encuentra Leverkusen vs PSG y Arsenal contra el Atlético de Madrid.

Bayer Leverkusen se encuentra en la posición 25 de la tabla general después de haber logrado sumar solo 2 unidades tras su empate a uno en el partido de la Jornada 2 contra el PSV, mientras que el PSG se posiciona en el tercer puesto con 6 puntos acumulados después de ganarle al Barcelona (2-1) en la Fecha 2.

Por otro lado, el Arsenal se ubica en la quinta posición con sus 2 últimos partidos ganados, en los que lleva 4 goles a favor y ninguno en contra, mismos que le valen 6 puntos; mientras tanto, el Atlético de Madrid se cuela hasta el décimo puesto con un juego ganado y otro perdido en donde ha sumado 3 unidades en la tabla, con 7 goles a favor y 4 en contra.

Los partidos de este martes en la Champions League

Son 9 partidos los que abren este martes la Jornada 3 de la UEFA Champions League. Te contamos todos los detalles.

  • Arsenal vs Atlético de Madrid | 13:00 | HBO Max, TNT y TNT Sports
  • Villarreal vs Manchester City | 13:00 | Caliente TV y FOX
  • Bayer Leverkusen vs PSG | 13:00 | HBO MAX y Space
  • Newcastle vs Benfica | 13:00 | HBO Max
  • PSV Eindhoven vs Napol | 13:00 | Caliente TV
  • Copenhague vs Borrussia Dortmund | 13:00 | Caliente TV
  • Saint-Gilloise vs Inter de Milán | 13:00 | HBO Max

