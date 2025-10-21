Este martes, la UEFA continúa con sus actividades correspondientes a la Jornada 3 de la Champions League. Ente los partidos más destacados que se esperan esta tarde se encuentra Leverkusen vs PSG y Arsenal contra el Atlético de Madrid .

Bayer Leverkusen se encuentra en la posición 25 de la tabla general después de haber logrado sumar solo 2 unidades tras su empate a uno en el partido de la Jornada 2 contra el PSV, mientras que el PSG se posiciona en el tercer puesto con 6 puntos acumulados después de ganarle al Barcelona (2-1) en la Fecha 2.

Por otro lado, el Arsenal se ubica en la quinta posición con sus 2 últimos partidos ganados, en los que lleva 4 goles a favor y ninguno en contra, mismos que le valen 6 puntos; mientras tanto, el Atlético de Madrid se cuela hasta el décimo puesto con un juego ganado y otro perdido en donde ha sumado 3 unidades en la tabla, con 7 goles a favor y 4 en contra.

Los partidos de este martes en la Champions League

Son 9 partidos los que abren este martes la Jornada 3 de la UEFA Champions League. Te contamos todos los detalles.

Arsenal vs Atlético de Madrid | 13:00 | HBO Max, TNT y TNT Sports

Villarreal vs Manchester City | 13:00 | Caliente TV y FOX

Bayer Leverkusen vs PSG | 13:00 | HBO MAX y Space

Newcastle vs Benfica | 13:00 | HBO Max

PSV Eindhoven vs Napol | 13:00 | Caliente TV

Copenhague vs Borrussia Dortmund | 13:00 | Caliente TV

Saint-Gilloise vs Inter de Milán | 13:00 | HBO Max

