El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) invitó a la población a conocer la casa muestra que forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Dicho apoyo, impulsado por el gobierno federal, busca garantizar el acceso a la vivienda a personas en situación vulnerable y con bajos ingresos, ofreciendo la oportunidad de adquirir una vivienda a un precio más económico que el del mercado inmobiliario comercial.

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¿Dónde se encuentran las primeras Viviendas del Bienestar en Jalisco?

Las primeras casas del programa social se encuentran en El Salto, municipio donde el Infonavit habilitó un módulo de atención con el objetivo de que los derechohabientes conozcan los inmuebles disponibles, resuelvan dudas y reciban asesoría sobre el proceso para adquirir una.

El punto de venta se ubica en el fraccionamiento Infonavit Parques del Triunfo IV, sobre el Libramiento Agua Blanca, a media cuadra de la Calzada del Trabajo.

Las personas interesadas pueden visitar el desarrollo de lunes a domingo, en un horario de 9:00 a 19:00 horas.

¿Cuáles son las características de las Viviendas del Bienestar en Jalisco?

De acuerdo con el Infonavit, las viviendas cuentan con al menos 60 metros cuadrados y una altura de 2.7 metros. Disponen de dos recámaras, cocina, sala-comedor, baño completo y área de servicio.

Además, cuentan con servicios básicos como agua potable, drenaje, electricidad y acceso a transporte público, así como cercanía a hospitales, escuelas, comercios y centros de trabajo.

Asimismo, se contemplan áreas comunitarias como zonas verdes, espacios de esparcimiento y estacionamiento, que fomentan la convivencia social.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a una Vivienda del Bienestar en Jalisco?

El apoyo está dirigido a trabajadores que cotizan en el instituto desde hace al menos seis meses. De acuerdo con el Infonavit, los derechohabientes deben percibir, como máximo, hasta dos salarios mínimos.

El salario mínimo vigente en Jalisco es de 315.04 pesos por jornada, lo que se traduce en un ingreso mensual de 9 mil 582.47 pesos. Dos salarios mínimos equivalen a 19 mil 164.94 pesos mensuales.

Además, las personas interesadas no deben contar con un crédito hipotecario activo.

En resumen, los requisitos son:

Tener al menos seis meses de antigüedad laboral.

Percibir entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

No contar con un crédito hipotecario activo con el Instituto.

Es fundamental que los derechohabientes interesados actualicen sus datos personales —como teléfono, correo electrónico y domicilio— en Mi Cuenta Infonavit o en los Centros de Servicio Infonavit, donde también podrán conocer la oferta de vivienda disponible en su localidad.

“El Infonavit busca garantizar el acceso de las y los trabajadores de menores ingresos a una vivienda, especialmente jóvenes, bajo el ideal de que la vivienda es un derecho, no una mercancía”, subrayó.

Finalmente, el organismo aclaró que en el Instituto todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

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MB