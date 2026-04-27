Calendario Pensión IMSS 2026: conoce el día exacto de pago de mayo

El mes de mayo se aproxima y, con él, surgen diversas dudas entre las millones de personas que dependen de sus prestaciones económicas mensuales para solventar sus gastos. En este contexto, es fundamental que los jubilados estén al tanto de las fechas oficiales del pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para programar sus finanzas personales.

En esta ocasión, el pago correspondiente al mes de mayo de 2026 presentará una modificación importante, por lo que resulta indispensable conocer el día exacto en el que los recursos estarán disponibles en las cuentas bancarias de los pensionados.

¿Qué día cae el pago de mayo de la Pensión IMSS?

De acuerdo con las normativas vigentes y el esquema de dispersión de recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social, los depósitos se realizan de manera regular el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esta fecha coincide con un fin de semana o un día feriado, las reglas de operación dictan que la entrega del dinero debe ajustarse al siguiente día hábil.

Por consiguiente, el pago de la Pensión IMSS de mayo de 2026 no se efectuará el viernes 1 de mayo, sino que se recorrerá al lunes 4 de mayo de 2026. Los beneficiarios deberán marcar esta fecha en sus calendarios para tener la certeza de cuándo podrán disponer de su dinero en los cajeros automáticos o ventanillas de sus instituciones bancarias correspondientes.

Motivos del retraso en el pago del Instituto Mexicano del Seguro Social

La razón principal detrás de este ajuste en el calendario de la Pensión IMSS obedece a lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT). El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, una fecha considerada como descanso obligatorio a nivel nacional.

Al ser un día inhábil oficial, las sucursales bancarias suspenden sus operaciones habituales, lo que imposibilita la transferencia masiva de fondos. Además, este año el 1 de mayo cae en viernes, lo que provoca que el retraso se extienda durante todo el fin de semana (sábado 2 y domingo 3 de mayo), reanudándose las actividades financieras hasta el lunes 4 de mayo, fecha en la que finalmente se reflejará el pago.

Calendario de la Pensión IMSS 2026: lista de pagos restantes

A continuación, se presenta el calendario oficial con las fechas exactas de los pagos que restan en el año para los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social:

Pago de mayo: lunes 4 de mayo de 2026.

Pago de junio: lunes 1 de junio de 2026.

Pago de julio: miércoles 1 de julio de 2026.

Pago de agosto: lunes 3 de agosto de 2026.

Pago de septiembre: martes 1 de septiembre de 2026.

Pago de octubre: jueves 1 de octubre de 2026.

Pago de noviembre: martes 3 de noviembre de 2026 (ajuste por feriado bancario).

Pago de diciembre: martes 1 de diciembre de 2026.

Calendario de pagos pensión IMSS 2026. ESPECIAL

Es importante destacar que este calendario de la Pensión IMSS está diseñado para garantizar que todos los jubilados reciban sus prestaciones de manera oportuna, respetando siempre los días hábiles bancarios.

En caso de que un derechohabiente no vea reflejado su pago en la fecha estipulada, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con canales de atención para resolver cualquier duda. Los pensionados pueden comunicarse al número telefónico 800 623 2323 y seleccionar la opción número 3, correspondiente a "Pensionados", donde un representante del Seguro Social les brindará la asesoría necesaria.

También es posible acudir directamente a las ventanillas de Prestaciones Económicas en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que les corresponda.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB