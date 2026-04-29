La Policía de Guadalajara informó el pasado 28 de abril que se aseguró a otro ejemplar de mono araña, en calles de la colonia Morelos, de dicho municipio, con lo cual suman tres ejemplares de esta especie rescatados tan solo este mes en Jalisco

El primer caso de mono araña rescatado se registró el pasado jueves, donde elementos de la Policía de Guadalajara aseguraron a una cría de la especie, la cual había sufrido una descarga eléctrica en la colonia Benito Juárez en aquel municipio.

Para entender mejor: Aseguran a otro mono araña perdido en calles de Guadalajara

Aseguramos a un mono araña, en la Colonia Morelos. #LaPolicíaQueTeCuida

���������� pic.twitter.com/Iwqu7jw3jf— Policía de Guadalajara (@PoliciaGDL) April 28, 2026

Mientras que el segundo caso registrado fue el 25 de abril; elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco aseguraron un ejemplar de fauna silvestre, aparentemente un mono araña, que se encontraba en cautiverio dentro de un local de venta de bebidas en el municipio de Jalostotitlán.

Además, cabe recordar que a finales del mes de diciembre de 2025, policías tapatíos aseguraron otros tres monos en zonas como San Isidro Oblatos, el tianguis del Baratillo, así como en el Centro de Guadalajara.

Con el #OperativoCentroHistórico, ciclopolicias aseguraron a un mono araña capuchino que se encuentra en peligro de extinción, según la NOM-059 de la @SEMARNAT_mx y detuvieron a un hombre. #LaPolicíaQueTeCuida

����♀️������♂️ pic.twitter.com/PMiDtiM9Bc— Policía de Guadalajara (@PoliciaGDL) December 23, 2025

¿Está el mono araña en peligro de extinción?

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y los lineamientos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el mono araña (Ateles geoffroyi) está reconocido como una especie en peligro de extinción.

En la península de Yucatán, el mono araña enfrenta una alarmante lucha por su supervivencia. Esta especie, ya catalogada en peligro de extinción, ve reducido su futuro ante la acelerada pérdida de su hábitat, provocada por la deforestación del bosque tropical que alguna vez fue su refugio natural.

A esta amenaza se suma la caza ilegal, así como el tráfico clandestino que los convierte en mascotas, alejándolos de su entorno y comprometiendo su supervivencia.

Especialistas coinciden en que el mayor riesgo sigue siendo la desaparición de su ecosistema, un problema que avanza silenciosamente y pone en jaque la existencia de esta emblemática especie.

ESPECIAL

Con información de Marck Hernández.

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