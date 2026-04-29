El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este miércoles 29 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Las Pintas con 108 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 29 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 108 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 16 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 55 puntos IMECA Buena Country 82 puntos IMECA Aceptable Oblatos 69 puntos IMECA Buena Centro 66 puntos IMECA Aceptable Tlaquepaque 61 puntos IMECA Buena Loma Dorada 91 puntos IMECA Mala Águilas 65 puntos IMECA Buena Las Pintas 108 puntos IMECA Mala Miravalle 75 puntos IMECA Mala Santa Fe 98 puntos IMECA Aceptable Santa Margarita 16 puntos IMECA Mala Santa Anita 69 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 29 de abril en Guadalajara?

A pesar de que se descarta una contingencia atmosférica debido a un incendio en un vertedero en la zona de la Venta del Astillero, la SEMADET indicó que se activa una emergencia atmósferica en:

El Triángulo

San Juan de Ocotlán

Valle Real

Solares

Jardín Real

Puerta de Hierro

La Tuzanía y zonas aledañas por lo que la población debe tomar medidas de prevención.

Se recomienda a la población que reside en estas zonas seguir las medidas de precaución indicadas por la dependencia.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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