Miércoles, 29 de Abril 2026

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¿Hay contingencia hoy? por incendio en Zapopan; esta es la calidad del aire en el AMG

La mañana de este miércoles 29  de abril se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Estemiércoles 29 de abril se registra buena calidad de aire en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en Santa Margarita con 16 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estemiércoles 29 de abril se registra buena calidad de aire en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en Santa Margarita con 16 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este miércoles 29 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Las Pintas con 108 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 29 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 108 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 16 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Atemajac 55 puntos IMECA Buena
Country 82 puntos IMECA Aceptable
Oblatos 69  puntos IMECA Buena
Centro 66 puntos IMECA Aceptable
Tlaquepaque 61 puntos IMECA Buena
Loma Dorada 91 puntos IMECA Mala
Águilas 65 puntos IMECA Buena
Las Pintas 108 puntos IMECA Mala
Miravalle 75 puntos IMECA Mala
Santa Fe 98 puntos IMECA Aceptable
Santa Margarita 16 puntos IMECA Mala
Santa Anita 69 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 29 de abril en Guadalajara?

A pesar de que se descarta una contingencia atmosférica debido a un incendio en un vertedero en la zona de la Venta del Astillero, la SEMADET indicó que se activa una emergencia atmósferica en:

  • El Triángulo
  • San Juan de Ocotlán
  • Valle Real
  • Solares
  • Jardín Real
  • Puerta de Hierro
  • La Tuzanía y zonas aledañas por lo que la población debe tomar medidas de prevención. 

Se recomienda a la población que reside en estas zonas seguir las medidas de precaución indicadas por la dependencia. 

     

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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