Miércoles, 29 de Abril 2026

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Suspenden clases presenciales en algunas escuelas de Zapopan

Los planteles educativos ubicados dentro de algunas zonas de Zapopan deberán suspender clases debido a la emergencia atmosférica 

Por: Luz Borja

La Secretaría de Educación Jalisco pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los medios de difusión oficiales. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Secretaría de Educación Jalisco pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los medios de difusión oficiales. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Este miércoles, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó sobre la suspensión de clases presenciales en algunas escuelas de Zapopan, debido a la mala calidad del aire en el municipio como consecuencia de un incendio.

A las 7:00 horas de hoy, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó una emergencia atmosférica en el municipio por los efectos de un incendio en la zona de La Venta del Astillero, a un costado de la carretera a Nogales y el Technology Park.

La dependencia detalló que la emergencia se concentra principalmente en El Triángulo, San Juan de Ocotán, Valle Real, Solares, Jardín Real, Puerta de Hierro, La Tuzanía y zonas aledañas.

El incendio, de gran extensión, comenzó la tarde de ayer, provocando malos olores y afectando la visibilidad en la zona poniente del municipio.

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La situación movilizó a elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, quienes desplegaron labores en distintos puntos con apoyo de personal forestal, pipas y unidades motorizadas para combatir el siniestro, el cual aún no ha sido sofocado.

¿En qué colonias de Zapopan no habrá clases por emergencia atmosférica?

Ante esta situación, en un mensaje en medios oficiales, la Secretaría de Educación Jalisco informó sobre la suspensión de clases presenciales y actividades al aire libre en las siguientes zonas de Zapopan:

  • El Triángulo
  • San Juan de Ocotán
  • Valle Real
  • Solares
  • Jardín Real
  • Puerta de Hierro
  • La Tuzanía

“Las escuelas que ya se encuentran en operación deberán resguardar a las y los estudiantes dentro de las aulas, evitando actividades al exterior y manteniendo puertas y ventanas cerradas”, indicó la dependencia.

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 La SEJ informó sobre la suspensión de clases presenciales y actividades al aire libre en estas zonas de Zapopan. ESPECIAL
 La SEJ  informó sobre la suspensión de clases presenciales y actividades al aire libre en estas zonas de Zapopan. ESPECIAL

Asimismo, pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los medios de difusión oficiales para conocer nuevas notificaciones.

Recomendaciones por la emergencia atmosférica en Zapopan

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) emitió una serie de recomendaciones para evitar afectaciones a la ciudadanía:

  • Evitar cualquier tipo de quema
  • Reducir actividades al aire libre
  • Permanecer en interiores y cerrar puertas y ventanas
  • Si presentas problemas respiratorios o cardíacos, acudir al centro de salud más cercano

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Recomendaciones por la emergencia atmosférica en Zapopan. ESPECIAL 
Recomendaciones por la emergencia atmosférica en Zapopan. ESPECIAL 

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