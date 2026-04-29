La costa de Jalisco y el Pacífico mexicano se preparan para un escenario climático sin precedentes. La posible llegada de un fenómeno de “El Niño” con intensidad histórica entre 2026 y 2027 amenaza con detonar huracanes más fuertes, de formación explosiva y con un potencial destructivo superior a los registros habituales .

De acuerdo con Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, los modelos indican una alta probabilidad de que este evento alcance su punto máximo entre septiembre y octubre. Lo que hace este pronóstico especialmente preocupante para los habitantes de zonas como Puerto Vallarta o la Costa Alegre es la combinación de “El Niño” con un calentamiento global que ya alcanza los 1.46 °C, inyectando una energía inusual a los océanos .

El Pacífico "en llamas": El combustible de los súper huracanes

El principal factor de riesgo para Jalisco radica en la temperatura del mar. Actualmente, el océano Pacífico presenta temperaturas inusualmente elevadas, lo que funciona como "combustible" para los ciclones . Según los expertos, este calor excesivo no solo aumentará la frecuencia de las tormentas, sino que facilitará procesos de intensificación rápida, donde un sistema puede pasar de tormenta tropical a huracán de categoría mayor en cuestión de horas, reduciendo el margen de reacción para la protección civil.

Este fenómeno de “El Niño” podría superar en potencia a los eventos históricos de 1997-1998 o 2015-2016, colocando a las poblaciones costeras en una situación de vulnerabilidad extrema ante marejadas ciclónicas y vientos devastadores.

Crisis climática y pérdidas millonarias: El nuevo rostro de “El Niño”

El impacto no se limitará a los vientos en la costa. Para las regiones del interior y centro-norte de México, este escenario rompe con los patrones históricos de sequía absoluta. Se prevé una dualidad peligrosa: periodos de sequías severas interrumpidos por lluvias torrenciales extremas fuera de lo habitual, capaces de provocar inundaciones repentinas.

Las implicaciones económicas son profundas. La UNAM estima que cada evento de sequía severa asociado a estas anomalías puede generar pérdidas de hasta 27 mil millones de dólares, golpeando directamente al sector agrícola y la gestión del agua en el estado.

Basarse en el pasado ya no es seguro; el cambio climático ha alterado las reglas del juego, obligando a las autoridades y ciudadanos a replantear sus estrategias de supervivencia ante un clima que ya no responde a los registros conocidos.

Con información de SUN

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