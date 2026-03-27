Impulsa CMIC banco de proyectos de infraestructura en Jalisco

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Jalisco, presentó su Grupo de Proyectos como un espacio de articulación estratégica para el desarrollo de infraestructura en Jalisco, en un encuentro con más de 120 afiliados que reunió a autoridades estatales, responsables de organismos vinculados al sector hídrico, así como a titulares de obra pública de municipios metropolitanos y del interior del estado.

Durante la presentación, se destacó la relevancia de conformar un banco de proyectos que permita identificar, estructurar y dar continuidad a iniciativas prioritarias para el estado, con una visión que no se limite al presente, sino que permita anticipar las necesidades estructurales de Jalisco en el corto, mediano y largo plazo.

Asimismo, se subrayó que este esfuerzo busca fortalecer la coordinación con el Gobierno del Estado, particularmente con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a fin de alinear capacidades técnicas, prioridades institucionales y mecanismos de colaboración que permitan impulsar proyectos con mayor viabilidad e impacto.

En este marco, el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco, David Miguel Zamora Bueno, subrayó la importancia de fortalecer la coordinación institucional y la planeación de la obra pública.

"El gremio de la construcción dio un paso importante para fortalecer la coordinación y mejorar la planeación de la obra pública… impulsando infraestructura de calidad para el estado", indicó David Miguel Zamora Bueno.

La iniciativa también fue planteada como una herramienta para dar mayor solidez técnica a la toma de decisiones en materia de infraestructura, bajo un enfoque de corresponsabilidad entre el sector constructor y las instancias públicas involucradas. En ese sentido, se destacó que el Grupo de Proyectos permitirá generar mejores condiciones para la planeación, el diálogo técnico y la construcción de consensos en torno a obras estratégicas para el desarrollo del estado.

Durante su intervención, el presidente de la CMIC Jalisco, Roberto Escobedo, destacó que este grupo busca no sólo atender necesidades actuales, sino anticipar los retos estructurales que enfrenta Jalisco a través de un esquema de colaboración entre gobierno e iniciativa privada bajo un esquema de corresponsabilidad.

La presencia de funcionarios estatales, organismos públicos y responsables de obra pública de distintos municipios dio cuenta del interés por construir una agenda compartida que fortalezca la infraestructura de Jalisco desde una lógica de coordinación, planeación y trabajo conjunto.

El acto contó con la participación de David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado; Ismael Jauregui Castañeda, director general del SIAPA y de Francisco Ontiveros BáIcazar, director general del INFEJAL.

También estuvieron presentes Juan Carlos Arauz Abarca, Director de Obras Públicas de Guadalajara; Celso de Jesús Álvarez Solórzano, director general de Obras Públicas de Tlajomulco de Zúñiga; Mario Santiago Velázquez, de la dirección general de Obras Públicas de Tonalá; Octavio Flores de la Torre, Director de Obras Públicas de Chapala; y Esau Flores Álvarez, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad de El Salto.

JM

