Cuestiona CMIC propuesta de impuesto a la extracción de materiales del suelo y subsuelo

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, reconoció la necesidad de combatir la extracción irregular y sin responsabilidad ambiental que se registra en diversas zonas de Jalisco, y mencionó en que el Estado debe fortalecer los mecanismos de regulación y verificación para proteger el patrimonio natural de la entidad.

"Sin embargo, expresamos nuestra preocupación sobre el impacto que tendría la propuesta de incremento de tarifas del Impuesto sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo, incluida en el Proyecto de Ley de Ingresos 2026".

"Este ajuste tendría un efecto inmediato y altamente inflacionario sobre los costos de producción de la industria de la construcción, ya que materiales como arena, grava, caliza y agregados pétreos no son opcionales: son la base de toda obra pública y privada, desde la producción de concreto y asfalto hasta cimentaciones, urbanización, vivienda y equipamiento urbano", dijo el organismo que preside Juan Manuel Chávez Ochoa.

La CMIC propuso que antes de aplicar un esquema de recaudación directa se establezcan las condiciones técnicas y operativas que permitan asegurar su correcta fiscalización.

"Un primer paso sería realizar un censo estatal de bancos autorizados, que permita identificar a los operadores regulares, determinar la base gravable real y sancionar con precisión a quienes operan la extracción sin controles ambientales adecuados", puntualizó.

Asimismo, consideró que es necesario explorar mecanismos adicionales o complementarios al impuesto, como la generación de certificaciones oficiales para bancos que cumplan con las normas ambientales, procesos de remediación y manejo adecuado del suelo, acompañadas de incentivos que premien el cumplimiento, en lugar de únicamente centrarse en quienes operan dentro del marco regulatorio.

"Estas medidas permitirían no solo atender el problema de la explotación irregular, sino también fomentar la formalidad, elevar los estándares de operación y promover condiciones equitativas para las empresas que trabajan de manera responsable en Jalisco", añadió.

Finalmente, la CMIC reiteró su disposición a participar de forma propositiva en los trabajos legislativos y de análisis, aportando información técnica y operativa que contribuya a construir una solución viable, gradual, aplicable y que proteja el equilibrio entre desarrollo económico, infraestructura y sostenibilidad ambiental para el futuro de Jalisco.

YC