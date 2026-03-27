Viernes, 27 de Marzo 2026

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Promueven innovación y emprendimiento infantil con Reto Kids 2026

Reto Kids Jalisco forma parte de la estrategia estatal para impulsar el talento desde edades tempranas

Por: Jorge Velazco

Esta iniciativa está orientada a fortalecer el desarrollo de talento desde la infancia. ESPECIAL

Esta iniciativa está orientada a fortalecer el desarrollo de talento desde la infancia. ESPECIAL

Más de mil niñas y niños de 55 municipios, estudiantes de cuarto a sexto grado de primaria participan en la etapa formativa de la primera edición de Reto Kids Jalisco 2026.

Esta iniciativa está orientada a fortalecer el desarrollo de talento desde la infancia y fomentar una cultura de innovación y emprendimiento en la entidad.

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Actualmente cursan diez módulos digitales enfocados en el desarrollo de habilidades clave como pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, empatía y resiliencia.

Esto les permitirá comprender su entorno, proponer soluciones y asumir un rol activo en sus comunidades.

El programa se desarrolla en tres etapas 
El programa se desarrolla en tres etapas 

El programa se desarrolla en tres etapas. La primera corresponde a la formación digital, que se realiza del 4 de marzo al 10 de abril. 

Posteriormente, se seleccionará a 24 finalistas estatales que participarán en un Bootcamp digital intensivo, donde fortalecerán sus habilidades de comunicación, pensamiento estratégico y presentación de proyectos.

En la fase final, las y los participantes presentarán sus propuestas en la Gran Feria Estatal Reto Kids, en la que se reconocerá a tres niñas y niños por su potencial como agentes de cambio, quienes recibirán apoyos económicos y herramientas de innovación para continuar con su desarrollo.

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Se contempla el reconocimiento a docentes mentores, cuyo acompañamiento es fundamental para impulsar el talento y las capacidades de las y los participantes.

Reto Kids Jalisco forma parte de la estrategia estatal para impulsar el talento desde edades tempranas, fortaleciendo habilidades que serán clave para el desarrollo económico y social del estado en el futuro.

YC
 

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