Promueven innovación y emprendimiento infantil con Reto Kids 2026

Más de mil niñas y niños de 55 municipios, estudiantes de cuarto a sexto grado de primaria participan en la etapa formativa de la primera edición de Reto Kids Jalisco 2026.

Esta iniciativa está orientada a fortalecer el desarrollo de talento desde la infancia y fomentar una cultura de innovación y emprendimiento en la entidad.

Actualmente cursan diez módulos digitales enfocados en el desarrollo de habilidades clave como pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, empatía y resiliencia.

Esto les permitirá comprender su entorno, proponer soluciones y asumir un rol activo en sus comunidades.

El programa se desarrolla en tres etapas

El programa se desarrolla en tres etapas. La primera corresponde a la formación digital, que se realiza del 4 de marzo al 10 de abril.

Posteriormente, se seleccionará a 24 finalistas estatales que participarán en un Bootcamp digital intensivo, donde fortalecerán sus habilidades de comunicación, pensamiento estratégico y presentación de proyectos.

En la fase final, las y los participantes presentarán sus propuestas en la Gran Feria Estatal Reto Kids, en la que se reconocerá a tres niñas y niños por su potencial como agentes de cambio, quienes recibirán apoyos económicos y herramientas de innovación para continuar con su desarrollo.

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Se contempla el reconocimiento a docentes mentores, cuyo acompañamiento es fundamental para impulsar el talento y las capacidades de las y los participantes.

Reto Kids Jalisco forma parte de la estrategia estatal para impulsar el talento desde edades tempranas, fortaleciendo habilidades que serán clave para el desarrollo económico y social del estado en el futuro.

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