Semana Santa en Guadalajara: Dónde comprar empanadas, cirios y palmas benditas

El Centro Histórico de Guadalajara volverá a llenarse de comercio tradicional durante la Semana Santa 2026, luego de que la Comisión autorizara la instalación de 258 puestos temporales en el primer cuadro de la ciudad. Las fechas serán del 29 de marzo al 12 de abril.Este operativo permitirá la venta de productos típicos de la temporada como empanadas, palmas, cirios y agua bendita, en una de las zonas con mayor afluencia peatonal, donde cada año se concentra la actividad religiosa y turística.La medida responde tanto a la demanda de artículos religiosos como a la necesidad de mantener el orden en el comercio ambulante. El Ayuntamiento de Guadalajara será el encargado de regular la instalación de estos puestos, con el objetivo de equilibrar la actividad comercial con la movilidad en el centro de la ciudad.Durante los días santos, miles de personas recorren el primer cuadro, lo que convierte a esta zona en un punto determinante para comerciantes que buscan aprovechar la temporada. Por ello, la autorización de estos espacios también es una oportunidad económica para vendedores temporales.Los puestos ofrecerán productos tradicionales asociados a la Semana Santa, entre ellos:Estos artículos forman parte de las costumbres religiosas y del consumo tradicional durante estas fechas, especialmente en celebraciones como el Domingo de Ramos y el Jueves Santo.De acuerdo con la información oficial, los puestos serán colocados ante el arranque y a lo largo de la Semana Santa.La distribución se realizará en el Centro Histórico, principalmente en zonas de alta afluencia peatonal dentro del primer cuadro de la ciudad, donde se concentra la mayor actividad durante esta temporada.Los espacios estarán distribuidos alrededor de los templos:La instalación de estos espacios forma parte de una tradición arraigada en las celebraciones religiosas de Semana Santa. Además de preservar estas costumbres, también se busca ofrecer una alternativa económica para comerciantes temporales.Al mismo tiempo, las autoridades municipales pretenden evitar el desorden en la vía pública mediante la regulación de estos puestos, garantizando así el tránsito tanto de visitantes como de habitantes en una de las zonas más concurridas de Guadalajara.---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF