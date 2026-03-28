Para este sábado 28 de marzo de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimentará una jornada marcada por cielos mayormente despejados y un ambiente notablemente caluroso desde tempranas horas. Las temperaturas máximas rondarán los 30 grados centígrados durante la tarde, mientras que las mínimas se mantendrán frescas, cerca de los 13 grados al amanecer, creando un contraste térmico muy característico de esta temporada primaveral en la región.

De acuerdo con los reportes recientes emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este patrón atmosférico responde a un sistema de alta presión que domina actualmente la región occidente del territorio nacional. Esto significa que la radiación solar será sumamente alta, especialmente en el bloque crítico entre las 12:00 y las 16:00 horas, exigiendo extrema precaución a quienes realicen actividades al aire libre o trabajen expuestos al sol.

Los expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara advierten que la sensación térmica podría ser ligeramente superior a lo que marcan los termómetros debido a la baja humedad ambiental. Por ello, es fundamental mantenerse en constante hidratación si planeas visitar espacios abiertos, parques públicos o realizar rutinas de ejercicio intenso durante las horas de mayor insolación en la ciudad.

El domingo 29 de marzo: ¿llega la lluvia al occidente?

El panorama meteorológico dará un giro sumamente interesante durante el transcurso del domingo 29 de marzo. Aunque la mañana comenzará con un clima templado y cielos parcialmente nublados que invitarán a salir, los modelos de pronóstico indican una probabilidad del 20% al 25% de lluvias ligeras o chubascos dispersos hacia la tarde y noche en diversas zonas de la capital jalisciense .

Este cambio repentino en las condiciones del tiempo se debe a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, que interactuará directamente con el calor acumulado en la superficie terrestre. Aunque no se esperan tormentas severas ni granizadas, estas precipitaciones aisladas podrían tomar por sorpresa a quienes asistan a eventos masivos, tianguis al aire libre o paseos dominicales tradicionales en la metrópoli tapatía.

Zonas aledañas y pulmones verdes como el Bosque La Primavera podrían registrar ráfagas de viento moderadas, ayudando a refrescar significativamente el ambiente y a dispersar los contaminantes acumulados durante la semana. Las temperaturas máximas para el domingo descenderán ligeramente gracias a la nubosidad, ubicándose entre los 27 y 28 grados centígrados, ofreciendo un merecido respiro del calor intenso experimentado el día anterior .

Recomendaciones clave para disfrutar tu fin de semana

Ante estas constantes variaciones climáticas, la prevención se convierte en tu mejor aliada para evitar cualquier tipo de contratiempos en tus días de descanso. Ya sea que decidas quedarte a disfrutar de la ciudad o hacer un viaje corto hacia el Lago de Chapala, adaptar tus planes al pronóstico te garantizará una experiencia mucho más cómoda, segura y totalmente libre de imprevistos meteorológicos.

Aquí tienes una lista de tips rápidos y muy efectivos para enfrentar el clima de este fin de semana sin complicaciones:

1. Aplica protector solar de amplio espectro cada cuatro horas, incluso si notas que el cielo está nublado.

2. Viste ropa ligera de algodón en colores claros, pero lleva contigo una chaqueta ligera para el descenso de temperatura nocturno.

3. Carga un paraguas compacto o impermeable el domingo por la tarde por si las dudas.

4. Mantén a tus mascotas siempre en la sombra y con abundante agua fresca disponible.

Además de cuidar tu salud física, es de vital importancia recordar la trascendencia del uso responsable del agua durante esta complicada temporada de estiaje en Jalisco. Las autoridades locales han enfatizado repetidamente que, a pesar de las posibles lloviznas dominicales, los niveles actuales de las presas requieren que todos los ciudadanos adopten medidas estrictas de ahorro del vital líquido en sus respectivos hogares.

Mantente siempre bien informado a través de los canales oficiales y sigue las actualizaciones meteorológicas en tiempo real que te ofrecemos en El Informador. El clima primaveral en nuestra región suele ser bastante caprichoso e impredecible, y contar con la información correcta y oportuna te permitirá tomar las mejores decisiones para ti y toda tu familia durante estos valiosos días de descanso.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA