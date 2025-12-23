La diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, anunció que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) se integra al proyecto "1000 Actos de Amor", estrategia que busca mejoras comunitarias y contribuir a que más familias cuenten con viviendas más dignas.

La legisladora emecista destacó —durante la jornada de trabajo— la importancia de sumar al sector empresarial para que participen en acciones concretas como la construcción de techos para familias que no han tenido la posibilidad de contar con alguno y que tengan una mejor calidad de vida.

"Tenemos una gran sorpresa en un apoyo que es fundamental, que es construir techos para aquellas familias que no han tenido la posibilidad de tener uno como tal".

Por su parte, Juan Manuel Chávez, presidente de la CMIC Jalisco, resaltó el compromiso de la cámara empresarial para participar en este esfuerzo conjunto, con el cual, buscan poner la construcción al servicio de las personas para poder fortalecer el bienestar en las comunidades.

"Como institución y como organismo empresarial nos sumamos a este gran proyecto, confiados en que más empresas y compañeros se sumarán a esta voluntad de trabajar por el bienestar de las comunidades".

La participación de la CMIC en el proyecto prevé una contribución para la construcción de techos de diversas familias, con lo que se permitirá avanzar en la dignificación de hogares y fortalecer las redes de colaboración entre ciudadanos, el sector empresarial y los voluntarios que quieran formar parte de los actos que continúan desarrollándose.

Con dicha alianza, la estrategia de la diputada emecista "1000 Actos de Amor" podrá ampliar su alcance a través de acciones concretas para generar mejoras desde el trabajo conjunto.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO



