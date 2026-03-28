Un hombre proveniente del Estado de México fue resguardado por elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque tras haber sido víctima de una oferta laboral engañosa, presuntamente relacionada con intentos de reclutamiento forzado.

Los hechos se registraron la madrugada de este sábado, cuando la corporación municipal recibió un reporte en el cual se alertaba sobre una persona en situación vulnerable en las inmediaciones de la zona de la Nueva Central Camionera.

Al acudir al lugar, los oficiales municipales localizaron a un hombre de 47 años de edad, quien manifestó que fue abordado por tres sujetos que intentaron subirlo por la fuerza a un vehículo, bajo el argumento de ofrecerle trabajo.

Presuntamente, la intención de los hombres era que el mexiquense se integrara a un empleo como guardia de seguridad.

El hombre refirió que logró resistirse y solicitar apoyo, evitando así ser trasladado por los hombres quienes presuntamente lo habrían intentado privar de la libertad. De acuerdo con la valoración de los elementos municipales de seguridad, el hombre se encontraba en buen estado de salud y sin lesiones visibles.

Ante la situación, se solicitó el apoyo del agrupamiento Andrómedas, quienes brindaron acompañamiento y resguardo al afectado, además de realizar las verificaciones correspondientes en bases de datos, descartando que contara con reporte de desaparición.

Por indicaciones del Ministerio Público, el hombre fue canalizado a un espacio seguro bajo el resguardo de esta Secretaría, donde permanecerá en tanto sus familiares realizan las gestiones necesarias para su retorno a su lugar de origen.

Suman 79 casos similares

La Policía municipal informa que, con este caso, suman ya 79 personas resguardadas en situaciones relacionadas con ofertas laborales falsas, entre ellas hombres, mujeres, así como personas mayores y menores de edad, principalmente relacionadas con temas de reclutamiento para el crimen organizado.

La corporación reitera el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante ofertas de trabajo poco claras o con promesas de pagos excesivamente atractivos, ofreciendo grandes cantidades de dinero, especialmente aquellas que implican traslados a otras entidades.

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OB

