Hagamos rechaza alza en la tarifa del transporte público

El Grupo Parlamentario HAGAMOS manifiestó su rechazo al incremento de la tarifa del transporte público anunciado por el Gobierno del Jalisco.

En un comunicado señaló que la Secretaría de Transporte preparó una estrategia para justificar su aumento y la implementó a través del Comité Técnico Tarifario del Transporte, bajo el argumento de que la tarifa no se había incrementado en años, sin considerar la falta de cumplimiento de los transportistas y el pésimo servicio. De tal manera que la medida beneficia exclusivamente a los empresarios transportistas.

“Si bien se argumenta la aplicación de una fórmula de actualización prevista en la legislación vigente —basada en el aumento de costos de insumos, salarios y combustible—, la decisión final fue establecer el costo del pasaje en 14 pesos, lo cual resulta en un incremento del 47.3% proyectado a la actualización de 2030, pero con la pretención de hacerlo retroactivo desde abril de 2026”, dijo.

Posteriormente, mediante un video pregrabado del Gobernador, se anunció un subsidio de 3 pesos por viaje “para evitar el impacto en el bolsillo de la comunidad popular”, fijando la tarifa final en 11 pesos (15.7%) solo para usuarios que cuenten con la tarjeta proporcionada por el Gobierno del Estado.

“Al final, el mecanismo planteado se convierte en un subsidio a los transportistas”, señaló.

Ante la necesidad de atender de manera integral el problema del transporte urbano y en respuesta a la exigencia social de priorizar el interés público, el Grupo Parlamentario HAGAMOS fija su postura en contra de esta medida por las siguientes razones:

1. Continuidad de un modelo ineficiente: La medida no modifica ni mejora el sistema actual; persiste la falta de integración entre modalidades y no se presentan propuestas de mejora a la baja calidad del servicio.

2. Impacto económico a largo plazo: Aunque se promete que no habrá nuevos incrementos en cinco años, la medida representa un golpe a la economía popular, afectando a estudiantes y sectores vulnerables como personas con discapacidad y adultos mayores.

Además, se compromete el erario público a cinco años a través de un subsidio que no fue consultado al Congreso del Estado, cuando es este quien tiene la responsabilidad constitucional de aprobación del presupuesto.

3. Obliga al usuario a usar transporte privado: La falta de soluciones estructurales al transporte público expulsa a los usuarios hacia motocicletas y vehículos particulares. La autorización de mototaxis y vehículos para transporte de usuarios baja aún más la calidad del servicio y agrava sin duda la crisis de movilidad en el estado.

4. Carencia de propuestas integrales: No es posible acompañar un aumento tarifario sin un plan integral de transformación del transporte colectivo urbano con análisis de fondo, compromisos verificables y soluciones concretas.

5. Subsidio al sector privado y ausencia de compromisos de los transportistas: No se establecen exigencias para mejorar el servicio público ni el plazo para cumplirlas.

Por lo anterior, la fracción parlamentaria afirmó que el transporte público en Jalisco requiere una transformación profunda que responda a las necesidades de la ciudadanía y no a los intereses de un solo sector. Indicó que “la medida anunciada no es una solución, sino la continuidad de un modelo obsoleto que deteriora la calidad de vida de las y los jaliscienses. Jalisco exige un transporte público eficiente, moderno y con costos dignos”.

“Desde el Grupo Parlamentario HAGAMOS reiteramos nuestro compromiso con la sociedad de Jalisco y expresamos un rechazo contundente a esta medida, que implica un doble golpe al bolsillo ciudadano: uno directo, mediante el aumento de la tarifa, y otro indirecto, a través de un subsidio financiado con recursos públicos que termina beneficiando a los transportistas, cuyos vehículos están saturados de publicidad particular y del gobierno en turno y su partido.

“Exigimos al Gobierno del Estado un sistema de transporte público integrado, eficiente, accesible y seguro, que priorice el Plan Integral de Transporte” , dice el documento.

