Con la apertura de 28 nuevas rutas aéreas durante 2025 en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco se consolidó como uno de los Estados más conectados de México al cierre de 2025.

Las nuevas rutas incluyen conexiones desde ciudades clave de Estados Unidos como Oakland, Dallas/Fort Worth, Las Vegas, San Antonio, San Diego, St. Louis, Denver, Miami, Orlando y Atlanta, así como desde Canadá con vuelos desde Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa y Hamilton.

También se suman rutas nacionales desde Mexicali, Ciudad Obregón, Puerto Escondido, Torreón, Durango, Zihuatanejo, Puebla, Villahermosa y Morelia, junto con la apertura de un vuelo internacional desde Bogotá y la conexión con Nueva York (Newark).

Entre las aerolíneas que participan en este esfuerzo, destacan Viva Aerobus, Volaris, Aeroméxico, Air Canada, Air Transat, West Jet, Porter Airlines, South West y Frontier Airlines, quienes confían en Jalisco como un destino estratégico para ampliar su red de operaciones.

Las nuevas rutas son resultado del trabajo realizado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, encabezada por Michelle Fridman Hirsch, lo que refleja el compromiso por impulsar la competitividad del Estado, atraer más visitantes y facilitar la movilidad de los jaliscienses hacia destinos clave.

La apertura de estas rutas fortalece el turismo y genera oportunidades de inversión y desarrollo económico para mantener a Jalisco como un referente nacional e internacional en conectividad aérea.

ESPECIAL / SECRETARÍA DE TURISMO

Nuevas rutas aéreas en Jalisco 2025

Las nuevas rutas aéreas y aerolíneas son las siguientes:

1. Oakland–Guadalajara

Viva Aerobus

2. Dallas/Fort Worth–Guadalajara

Viva Aerobus

3. Las Vegas-Guadalajara

Viva Aerobus

4. San Antonio-Guadalajara

Viva Aerobus

5. Mexicali-Guadalajara

Viva Aerobus

6. Ciudad Obregón-Guadalajara

Viva Aerobus

Te puede interesar: Jalisco cierra 2025 con un millón 55 mil 550 placas sustituidas

7. Puerto Escondido-Guadalajara

Viva Aerobus

8. Torreón-Guadalajara

Viva Aerobus

9. Toronto-Guadalajara

Air Canada

10. Montreal-Guadalajara

Air Transat

11. Calgary-Guadalajara

West Jet

12. Toronto-Puerto Vallarta

Porter Airlines

13. Ottawa-Puerto Vallarta

Porter Airlines

14. Hamilton-Puerto Vallarta

Porter Airlines

15. San Diego-Puerto Vallarta

South West

16. St. Louis Missouri-Puerto Vallarta

South West

17. Durango-Guadalajara

Volaris

18. Zihuatanejo-Guadalajara

Volaris

19. Puebla-Guadalajara

Volaris

20. Villahermosa-Guadalajara

Volaris

21. Bogotá-Guadalajara

Volaris

22. Morelia-Puerto Vallarta

Volaris

23. Nueva York (Newark)-Guadalajara

Volaris

24. Denver-Guadalajara

Aeroméxico

25. Miami-Guadalajara

Aeroméxico

26. Las Vegas-Guadalajara

Aeroméxico

27. Orlando-Guadalajara

Aeroméxico

28. Atlanta-Puerto Vallarta

Frontier Airlines

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV