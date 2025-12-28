Con la apertura de 28 nuevas rutas aéreas durante 2025 en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco se consolidó como uno de los Estados más conectados de México al cierre de 2025.Las nuevas rutas incluyen conexiones desde ciudades clave de Estados Unidos como Oakland, Dallas/Fort Worth, Las Vegas, San Antonio, San Diego, St. Louis, Denver, Miami, Orlando y Atlanta, así como desde Canadá con vuelos desde Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa y Hamilton.También se suman rutas nacionales desde Mexicali, Ciudad Obregón, Puerto Escondido, Torreón, Durango, Zihuatanejo, Puebla, Villahermosa y Morelia, junto con la apertura de un vuelo internacional desde Bogotá y la conexión con Nueva York (Newark).Entre las aerolíneas que participan en este esfuerzo, destacan Viva Aerobus, Volaris, Aeroméxico, Air Canada, Air Transat, West Jet, Porter Airlines, South West y Frontier Airlines, quienes confían en Jalisco como un destino estratégico para ampliar su red de operaciones.Las nuevas rutas son resultado del trabajo realizado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, encabezada por Michelle Fridman Hirsch, lo que refleja el compromiso por impulsar la competitividad del Estado, atraer más visitantes y facilitar la movilidad de los jaliscienses hacia destinos clave.La apertura de estas rutas fortalece el turismo y genera oportunidades de inversión y desarrollo económico para mantener a Jalisco como un referente nacional e internacional en conectividad aérea.Las nuevas rutas aéreas y aerolíneas son las siguientes:1. Oakland–Guadalajara Viva Aerobus2. Dallas/Fort Worth–Guadalajara Viva Aerobus3. Las Vegas-Guadalajara Viva Aerobus4. San Antonio-Guadalajara Viva Aerobus5. Mexicali-Guadalajara Viva Aerobus6. Ciudad Obregón-Guadalajara Viva Aerobus7. Puerto Escondido-Guadalajara Viva Aerobus8. Torreón-Guadalajara Viva Aerobus9. Toronto-Guadalajara Air Canada10. Montreal-Guadalajara Air Transat11. Calgary-Guadalajara West Jet12. Toronto-Puerto Vallarta Porter Airlines13. Ottawa-Puerto Vallarta Porter Airlines14. Hamilton-Puerto Vallarta Porter Airlines15. San Diego-Puerto Vallarta South West16. St. Louis Missouri-Puerto Vallarta South West17. Durango-Guadalajara Volaris18. Zihuatanejo-Guadalajara Volaris19. Puebla-Guadalajara Volaris20. Villahermosa-Guadalajara Volaris21. Bogotá-Guadalajara Volaris22. Morelia-Puerto Vallarta Volaris23. Nueva York (Newark)-Guadalajara Volaris24. Denver-Guadalajara Aeroméxico25. Miami-Guadalajara Aeroméxico26. Las Vegas-Guadalajara Aeroméxico27. Orlando-Guadalajara Aeroméxico28. Atlanta-Puerto Vallarta Frontier Airlines*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV