Abren 28 nuevas rutas aéreas en aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta

Jalisco es considerado uno los Estados mejor conectados del país
 

Por: Jorge Velazco

Las nuevas rutas incluyen conexiones desde ciudades clave de Estados Unidos. ESPECIAL / SECRETARÍA DE TURISMO

Con la apertura de 28 nuevas rutas aéreas durante 2025 en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco se consolidó como uno de los Estados más conectados de México al cierre de 2025.

Las nuevas rutas incluyen conexiones desde ciudades clave de Estados Unidos como Oakland, Dallas/Fort Worth, Las Vegas, San Antonio, San Diego, St. Louis, Denver, Miami, Orlando y Atlanta, así como desde Canadá con vuelos desde Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa y Hamilton.

También se suman rutas nacionales desde Mexicali, Ciudad Obregón, Puerto Escondido, Torreón, Durango, Zihuatanejo, Puebla, Villahermosa y Morelia, junto con la apertura de un vuelo internacional desde Bogotá y la conexión con Nueva York (Newark).

Entre las aerolíneas que participan en este esfuerzo, destacan Viva Aerobus, Volaris, Aeroméxico, Air Canada, Air Transat, West Jet, Porter Airlines, South West y Frontier Airlines, quienes confían en Jalisco como un destino estratégico para ampliar su red de operaciones.

Las nuevas rutas son resultado del trabajo realizado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, encabezada por Michelle Fridman Hirsch, lo que refleja el compromiso por impulsar la competitividad del Estado, atraer más visitantes y facilitar la movilidad de los jaliscienses hacia destinos clave.

La apertura de estas rutas fortalece el turismo y genera oportunidades de inversión y desarrollo económico para mantener a Jalisco como un referente nacional e internacional en conectividad aérea.

ESPECIAL / SECRETARÍA DE TURISMO

Nuevas rutas aéreas en Jalisco 2025

Las nuevas rutas aéreas y aerolíneas son las siguientes:

1. Oakland–Guadalajara
Viva Aerobus

2. Dallas/Fort Worth–Guadalajara
Viva Aerobus

3. Las Vegas-Guadalajara
Viva Aerobus

4. San Antonio-Guadalajara
Viva Aerobus

5. Mexicali-Guadalajara
Viva Aerobus

6. Ciudad Obregón-Guadalajara
Viva Aerobus

7. Puerto Escondido-Guadalajara
Viva Aerobus

8. Torreón-Guadalajara
Viva Aerobus

9. Toronto-Guadalajara
Air Canada

10. Montreal-Guadalajara
Air Transat

11. Calgary-Guadalajara
West Jet

12. Toronto-Puerto Vallarta
Porter Airlines

13. Ottawa-Puerto Vallarta
Porter Airlines

14. Hamilton-Puerto Vallarta
Porter Airlines

15. San Diego-Puerto Vallarta
South West

16. St. Louis Missouri-Puerto Vallarta
South West

17. Durango-Guadalajara
Volaris

18. Zihuatanejo-Guadalajara
Volaris

19. Puebla-Guadalajara
Volaris

20. Villahermosa-Guadalajara
Volaris

21. Bogotá-Guadalajara
Volaris

22. Morelia-Puerto Vallarta
Volaris

23. Nueva York (Newark)-Guadalajara
Volaris

24. Denver-Guadalajara
Aeroméxico

25. Miami-Guadalajara
Aeroméxico

26. Las Vegas-Guadalajara
Aeroméxico

27. Orlando-Guadalajara
Aeroméxico

28. Atlanta-Puerto Vallarta
Frontier Airlines

