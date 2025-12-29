El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que habrá un alza del 47% en la tarifa del transporte público, por lo que costará $14 pesos a partir del 1 de abril. Sin embargo, se podrá acceder a un descuento para que los pasajes cuesten $11 pesos, siempre que se cuente con la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”.

Para obtener la tarjera, se habilitó el portal https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#registro con el que, a partir del 12 de enero, se podrá realizar el pre registro para obtenerla y el paso a paso es el siguiente:

- Ingresar tus datos para registrarte.

- Recibirás un correo con la confirmación y comprobante de cita.

- Asistir a la cita en el módulo asignado.

- Entrega tu comprobante de cita, tu documentación para recibir tu tarjeta.

Para el registro en línea, sea de cualquier tipo de persona usuaria del transporte público como estudiantes, adultos mayores, usuarios comunes, entre otros, se solicitarán los siguientes documentos:

1. Imagen de INE por ambos lados.

2. Imagen de acta de nacimiento.

3. CURP.

4. Correo electrónico.

5. Teléfono celular personal.

Los siguientes dos documentos son opcionales:

1. Certificado de discapacidad.

2. Certificado de estudios.

Para la cita, la documentación que se requerirá entregar será la siguiente:

Público General

1. Comprobante de cita.

2. Copia de INE.

Personas beneficiarias de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte

1. Comprobante de cita.

2. Copia de INE.

3. Documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

4. Llevar su tarjeta actual de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte para intercambiarla.

Con la nueva aplicación, se podrán acceder a distintos servicios financieros, por lo que se recomienda descargarla.

Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.

