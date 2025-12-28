Elementos de la Policía de Jalisco, en coordinación con personal de la Fiscalía del Estado, detuvieron en Talpa de Allende a un sujeto buscado por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual infantil agravado y lesiones.

Elementos de la Comisaría de Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva recibieron información del personal ministerial sobre la búsqueda de quien estaba identificado como Néstor "N", de 25 años.

Los datos señalaban que el sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente desde noviembre emitida por un juez de control con sede en Ameca y que presuntamente se ocultaba en Talpa.

En coordinación con la Policía Estatal Turística establecida en dicho Pueblo Mágico, los agentes de la Policía Investigadora y de la Comisaría de Inteligencia desplegaron acciones focalizadas de rastreo.

El despliegue rindió resultados y, una vez que detectaron a un sujeto con sus características y corroboraron su identidad, se le leyeron sus derechos conforme a protocolo.

Tras ello, a Néstor "N" le cumplimentaron el mandamiento judicial y fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

