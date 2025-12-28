Jalisco se consolida como líder nacional en producción de carne de cerdo

Con un aporte significativo al abastecimiento nacional y a la economía agroalimentaria del país, Jalisco se consolida como líder nacional en la producción de carne de cerdo.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) confirmó una producción de 426 mil 827.4 toneladas, lo que representa el 22.6% de la carne de porcino a nivel nacional.

La mayor producción se concentra en los municipios de Tepatitlán, San Juan de Los Lagos, Acatic y Lagos de Moreno, de la región Altos Norte de la entidad.

Con estas cifras, Jalisco aporta el 12.8% al Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario a nivel nacional.

Además, destaca como Estado líder en la producción de huevo, leche, cultivos agrícolas de chía, agave, frambuesa, tamarindo, maíz grano, maíz forrajero y coco fruta.

La entidad avanza en la modernización de su industria porcina, por ello, el fortalecimiento de este sector, junto con la innovación y el trabajo constante de las y los productores, beneficia a la economía local y coloca a Jalisco como referente en el ámbito agropecuario a nivel global.

