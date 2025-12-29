Clima HOY: ¿Frío o calor? Así se comportará la temperatura este lunes 29 de diciembre en Guadalajara

Este lunes 29 de diciembre se estima que el ambiente en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se mantenga fresco al amanecer y cálido durante las horas centrales del día.En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para Jalisco un cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas, debido al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico. Durante las primeras horas del día el ambiente será fresco a templado, y frío en las zonas serranas del estado, mientras que por la tarde se esperan temperaturas más cálidas. Se prevé viento del oeste y suroeste de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en la entidad.En el Área Metropolitana de Guadalajara, el día inicia fresco, aunque se esperan temperaturas más cálidas conforme avancen las horas. Para hoy se pronostica cielo con nubosidad dispersa durante el día y la noche.La temperatura mínima esperada al amanecer es de 11 °C, mientras que la máxima durante el día alcanzará los 27 °C. En la metrópoli, el viento será ligero de componente este y noreste, con rachas cercanas a los 35 km/h. La probabilidad de lluvias será baja a nula.De acuerdo con el sitio especializado Meteored, así se comportará la temperatura este lunes 29 de diciembre:8:00 – 13 °C9:00 – 15 °C10:00 – 18 °C11:00 – 20 °C12:00 – 23 °C14:00 – 25 °C17:00 – 26 °C20:00 – 22 °C23:00 – 18 °CDe acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes el frente frío núm. 25 se desplazará sobre el litoral del golfo de México, en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, lo que provocará lluvias en algunos estados.Pronóstico de lluvias para hoy:Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda).Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala.Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.Probabilidad de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua y Durango; así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.Probabilidad de lluvia engelante: Coahuila.Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Michoacán y Guerrero.Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (costa), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB