Este fin de semana pasado, personal especializado en Salvamento Acuático de nuestra Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco logró el rescate de dos mujeres que presentaban dificultades para salir del mar, en distintas playas del estado. Los elementos de seguridad se desplegaron de inmediato para evitar el ahogamiento del par de personas.

En Playa Camarones, de Puerto Vallarta, una mujer fue auxiliada tras presentar problemas para regresar a la orilla.

En Playa Boca de Iguanas, en La Huerta, un mujer de 20 años, originaria de Guanajuato, fue arrastrada por una corriente de retorno y rescatada a unos 30 metros de la orilla, sin lesiones de gravedad.

En ambas acciones, la rápida intervención de elementos guardavidas fue clave para asegurar la salud de las personas involucradas. Tras las acciones de rescate, las dos personas se encuentran fuera de peligro.

Ante la afluencia a las playas del estado derivado de las vacaciones propias de la temporada, Protección Civil Jalisco recomendó tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

Atiende las medidas y recomendaciones de los guardavidas desplegados en sitio

Evita ingresar al mar si observas que se ha activado la bandera roja

Si te atrapa una corriente de retorno, mantén la calma, no nades contra ella y pide ayuda

¿Cuál fue el estado de las playas de Puerto Vallarta durante el fin de semana?

De acuerdo con la coordinación de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, seis playas del municipio contaron con banderas de advertencia.

Se mantuvo con bandera morada por la presencia de animales exóticos posiblemente dañinos a la salud de los humanos las playas Boca Negra, Velas y Mismaloya.

Por otro lado, se realizó el cierre y activación de bandera roja en las playas Conchas Chinas, Gemelas y Fiesta por el estado de la marea.

