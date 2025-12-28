¿Cuánto costarán las placas vehiculares en Jalisco en 2026?

El pasado viernes 26 de diciembre fue el último día para que los propietarios de vehículos realizaran el pago de su refrendo anual y, de esta manera, aprovechar la prórroga concedida para la sustitución gratuita de placas. Según la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco, quienes no cumplan con este requisito y estén obligados a actualizar sus láminas deberán pagar por ellas en 2026.

Con el objetivo de facilitar el reemplazo de placas a la mayor parte del parque vehicular del estado, el gobierno implementó a inicios de este año el programa Paquetazo 3x1, un esquema que permite el canje de placas y la verificación vehicular de forma gratuita, únicamente con el pago del refrendo.

El canje de placas es obligatorio para todos los vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” (roja y verde), incluyendo motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas.

Estos diseños no cumplen con los requerimientos técnicos que deben tener las láminas en todo el territorio nacional, según la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Costo de las placas vehiculares en Jalisco en 2026

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda Pública informó que las personas que no realizaron el pago de su refrendo vehicular en 2025 y que estén obligadas a sustituir sus láminas deberán cubrir en 2026 el costo de dotación de placas, que asciende a 2 mil 500 pesos.

Las únicas placas válidas en el estado el próximo año serán los diseños “Collage” (2019) y “Cabañas” (2025). Quienes circulen con placas obsoletas podrán recibir sanciones por parte de las autoridades, que incluyen multas y la posible retención del vehículo.

La dependencia hizo un llamado a los contribuyentes que pagaron su refrendo antes de la fecha límite, pero que aún no han realizado el canje gratuito, a agendar su cita para la sustitución de láminas.

Tras un periodo sin operaciones por las fiestas decembrinas y la actualización del sistema fiscal correspondiente al ejercicio 2026, las 135 oficinas recaudadoras del estado reanudarán actividades a partir del 2 de enero de 2026, con horarios de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.

La cita para la sustitución de placas debe agendarse a través del portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora , conforme al nuevo calendario emitido por las autoridades.

Sustitución de placas en Jalisco en 2025

Este domingo se informó que al cierre de 2025, Jalisco sustituyó 1 millón 55 mil 550 placas como parte del proceso de reemplacamiento vehicular, siendo el último trimestre el periodo de mayor afluencia.

El desglose mensual de la sustitución de placas en 2025 fue el siguiente:

Febrero: 12 mil 253 placas

Marzo: 45 mil 961 placas

Abril: 63 mil 066 placas

Mayo: 98 mil 506 placas

Junio: 91 mil 190 placas

Julio: 94 mil 700 placas

Agosto: 93 mil 406 placas

Septiembre: 88 mil 315 placas

Octubre: 127 mil 374 placas

Noviembre: 152 mil 184 placas

Diciembre: 188 mil 597 placas

Total: 1 millón 55 mil 552 placas

