Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

El clima en Chapala para este domingo 26 de abril anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 28 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 30 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

