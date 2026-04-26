Domingo, 26 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

El clima en Chapala para este domingo 26 de abril anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 28 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 30 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones