Ayuntamiento de Guadalajara entrega apoyos ante retos en la calidad del agua

La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, encabezó la entrega simbólica de kits como parte del Programa para Mejorar la Calidad del Agua en los Hogares, durante el Sábado de Corresponsabilidad realizado en el Parque Miravalle.

En esta jornada, la alcaldesa distribuyó pastillas, filtros y otros insumos a personas beneficiarias del programa, cuyo objetivo es atender el reto de la calidad del agua en los hogares del municipio. La entrega formó parte de una estrategia que busca impulsar acciones directas en las colonias, con la participación tanto de autoridades como de la ciudadanía.

Durante su mensaje, Vero Delgadillo señaló que los desafíos relacionados con el agua requieren del trabajo conjunto entre Gobierno y sociedad. Subrayó que su administración ha optado por intervenir de manera directa en las comunidades, llevando apoyos y promoviendo la corresponsabilidad.

“En el mundo los grandes retos tienen que ver con el agua y hoy también nos ha tocado (...), estamos actuando y hoy estamos participando con 196 beneficiarios y vamos a seguir trabajando en equipo”, expresó.

La Presidenta explicó que el programa no se limita a la entrega de insumos, sino que busca fomentar la participación activa de las familias en el cuidado, uso y mantenimiento del agua dentro de sus viviendas. Bajo este enfoque, cada beneficiario asume una parte de la responsabilidad para mejorar las condiciones del recurso.

“Cada quien puede hacer algo en Guadalajara, lo describimos como corresponsabilidad, cada quien hace algo, ustedes van a tocar entonces instalar, limpiar el filtro, también hacer su parte (...), no es que se resuelva todo, pero es un vamos a sumar, porque cuando uno suma, otro suma y otra suma, entonces podemos ver grandes cambios”, indicó.

Como parte de esta estrategia, se entregaron 21 tinacos de 450 litros, 20 de 800 litros, 181 filtros de agua y 201 paquetes de pastillas de cloro. Además, las y los beneficiarios recibieron capacitación para el uso, instalación y mantenimiento de estos equipos, con el objetivo de promover prácticas responsables que contribuyan a mejorar la calidad del agua en los hogares.

El Gobierno de Guadalajara informó que la convocatoria del programa permanece abierta durante todo el año. Las personas interesadas pueden registrarse en las jornadas comunitarias o acudir a las oficinas de la Coordinación General de Combate a la Desigualdad, ubicadas en la Unidad Reforma, en la colonia Las Conchas. También pueden solicitar información a través del correo apoyosparaelagua@guadalajara.gob.mx.

Tras la entrega de los apoyos, la alcaldesa participó en las actividades del Sábado de Corresponsabilidad, en las que vecinos y vecinas de Miravalle colaboraron con servidores públicos en labores de mantenimiento del Parque Miravalle.

Entre las acciones realizadas se incluyeron el borrado de grafiti, pintura en juegos infantiles, porterías, paredes, canchas y bancas, así como el retiro de tocones y la recolección de hojas, basura y residuos.

Con estas actividades, el Gobierno de Guadalajara impulsa el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades para mejorar el entorno, cuidar los recursos y elevar la calidad de vida en la ciudad.

Tinacos

Permiten almacenar agua en el hogar, asegurar disponibilidad constante, regular presión y mantener reservas ante cortes o fallas del suministro.

Filtros de agua

Eliminan impurezas, sedimentos y contaminantes, mejoran calidad y sabor del agua, haciéndola más segura para consumo y uso doméstico diario.

Pastillas de cloro

Sirven para desinfectar agua almacenada, eliminar bacterias y microorganismos, prevenir enfermedades y mantener condiciones sanitarias adecuadas en el hogar.

Involucran a ciudadanos

Intervención La aplicación del programa se centra en una intervención directa a nivel doméstico, donde los apoyos entregados se integran al entorno cotidiano de las familias. El esquema busca que cada hogar adopte prácticas específicas para el manejo, almacenamiento y tratamiento del agua.

Capacitación En este sentido, la instalación de tinacos y filtros representa solo el primer paso. El seguimiento depende de que los beneficiarios mantengan los equipos en condiciones óptimas, realicen limpiezas periódicas y utilicen correctamente las pastillas de cloro. Por ello, la capacitación adquiere un papel clave.

Territorialidad El programa también opera bajo una lógica territorial, al acercarse a colonias donde las condiciones del servicio o almacenamiento del agua representan mayores desafíos. La atención en campo permite adaptar los apoyos a cada contexto, evitando soluciones generalizadas.

Continuidad Además, la continuidad facilita la incorporación gradual de más familias. En conjunto, la estrategia busca que acciones individuales sostenidas mejoren las condiciones del agua a nivel comunitario.

El agua es uno de los grandes retos

Cuando Vero Delgadillo alude a los “grandes retos del mundo” vinculados con el agua, se refiere a un panorama más amplio que trasciende lo local. Entre estos desafíos destaca, en primer lugar, la disponibilidad del recurso, cada vez más presionada por el crecimiento poblacional y la urbanización acelerada. La demanda supera en muchos casos la capacidad de los sistemas para abastecer de forma continua y suficiente.

A ello se suma la calidad del agua, afectada por factores como la contaminación de fuentes naturales, el deterioro de la infraestructura hidráulica y la falta de tratamiento adecuado. En distintas regiones, el acceso a agua potable segura sigue siendo desigual, lo que impacta directamente en la salud pública.

Otro reto es la gestión sostenible. La sobreexplotación de acuíferos, el desperdicio en redes de distribución y el uso ineficiente en los hogares y sectores productivos agravan la presión sobre el recurso. Además, el cambio climático introduce variaciones en los ciclos de lluvia, generando sequías más prolongadas o lluvias intensas que dificultan la planeación.

