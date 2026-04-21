El municipio de Jalisco que tiene mayor desarrollo humano de México, según ranking

¡Buenas noticias para Jalisco! Zapopan acaba de ser incluido de manera reciente en una prestigiosa y nueva iniciativa impulsada por quién más sino el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México. Se trata del codiciado grupo M20, una red estratégica que reúne exclusivamente a los municipios y alcaldías que han logrado avances verdaderamente significativos en sus dimensiones sociales, económicas y de bienestar integral.

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Este gran logro responde a las preguntas clave de qué está pasando y por qué nos importa tanto hoy en día: la ciudad ha demostrado un crecimiento sostenido en indicadores vitales como la educación de calidad, la infraestructura urbana de primer nivel y los servicios públicos eficientes. Todo esto se traduce de forma directa en una mejor calidad de vida para quienes habitan en esta zona clave del Área Metropolitana de Guadalajara, consolidándose como un ejemplo a seguir en todo el país.

Zapopan destaca por su dinamismo económico

En los últimos años, el dinamismo económico del municipio ha despuntado de manera espectacular, atrayendo miradas internacionales y locales por igual. Las autoridades y la ciudadanía han trabajado en conjunto para transformar sus calles, parques y servicios, demostrando con hechos que el desarrollo humano es una realidad palpable y no solo una promesa al aire en nuestra región.

Claves para entender el reconocimiento de Zapopan

El motor del cambio: Inversión constante en educación, salud e infraestructura urbana.

Visión a futuro: Consolidación absoluta como polo tecnológico y de innovación nacional.

Calidad de vida: Equilibrio perfecto entre el desarrollo económico y la preservación de áreas naturales.

Cultura, deporte y el "Silicon Valley mexicano"

Más allá de los fríos números y las estadísticas, Zapopan enamora a propios y extraños por ser el hogar de puntos emblemáticos que dan identidad y orgullo a nuestra región. ¿Dónde más puedes encontrar la majestuosa Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, uno de los centros religiosos más importantes del occidente de México, conviviendo a pocos kilómetros con la naturaleza pura y revitalizante del Bosque La Primavera?

La pasión deportiva y el talento académico también tienen su sede principal aquí, albergando recintos de primerísimo nivel como el imponente Estadio Akron y la vibrante casa de beisbol del equipo Charros. Además, la formación de las futuras generaciones está garantizada gracias a instituciones de enorme prestigio como la Universidad Autónoma de Guadalajara, que nutre de mentes brillantes y preparadas a toda nuestra metrópoli tapatía.

En el terreno económico y de negocios, la ciudad se ha ganado a pulso el merecido apodo del “Silicon Valley mexicano”. En su amplio territorio operan gigantes tecnológicos, centros de investigación de vanguardia y parques empresariales que impulsan la innovación constante, generando empleos altamente especializados y atrayendo inversiones millonarias que benefician directamente a la economía de las familias jaliscienses.

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La élite del desarrollo: ¿Quiénes acompañan a Zapopan?

Para entender la magnitud de este reconocimiento, es fundamental conocer quiénes son los compañeros de esta selecta lista que comparten el honor con nuestro municipio.

Los gobiernos locales que forman parte del M20 incluyen a:

Apodaca, Guadalupe y San Pedro Garza García en Nuevo León

Azcapotzalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México

Corregidora en Querétaro; Mérida en Yucatán

Metepec en el Estado de México

Mineral de la Reforma en Hidalgo

Orizaba en Veracruz

Tepic en Nayarit

y Tlaxcala en Tlaxcala.

La colaboración activa entre estas ciudades permitirá intercambiar estrategias exitosas, asegurando que las buenas prácticas en tecnología, sustentabilidad, educación y bienestar social se repliquen de manera efectiva en beneficio de todos los ciudadanos.

Así que ya lo sabes, la próxima vez que recorras las hermosas calles zapopanas, siéntete muy orgulloso de pisar uno de los territorios con mayor desarrollo humano de todo México.

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